Álvaro Morata ile ilgili taraftarı üzecek iddia! Yeni takımını duyurdular

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Álvaro Morata hakkında sürpriz bir transfer haberi ortaya çıktı. İspanyol basını oyuncunun LaLiga'ya dönmek istediğini iddia etti. Haberde Morata'ya talip olan takımın onu lider yapacağı detayı yer aldı.

Galatasaray’ın Milan’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü Álvaro Morata ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını Morata’nın transferi konusunda çarpıcı bir iddia ortaya attı.



MORATA İSPANYA YOLCUSU

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 8 resmi maça çıkan 3 gol ve 1 asist yapan Morata’nın İspanyol ekiplerinden Getafe’nin radarına girdiği öne sürüldü. Ffichajes’de yer alan detaylara göre yıldız oyuncu dönmeye sıcak bakıyor.

GETAFE ONU LİDER YAPACAK

Haberde 32 yaşında olmasına rağmen Morata'nın hala en üst seviyede rekabet ve liderlik formu olduğu belirtildi. Oyuncunun çevresinin de İspanya’ya dönme fikrinin sıcak olduğunu söylediği ortaya çıktı. Getafe’nin ciddi şekilde transfer listesine aldığı ve teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.