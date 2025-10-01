Amed Sportif Faaliyetler'de ayrılık! Mehmet Altıparmak gönderildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kötü gidişatın ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

"MEHMET ALTIPARMAK VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz"

https://x.com/amedskofficial/status/1973385323867455614