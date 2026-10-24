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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 23:39

Amedspor'da Besnik Hasi, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi! "Oyundan değil ama 3 puandan mutluyuz"

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 20'ye yükselten Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi, Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Deplasman galibiyeti aldığımız için çok mutluyum. 3 puanı aldık. Oyundan değil ama 3 puandan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Amedspor'da Besnik Hasi, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 23:39

'de 9. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi. Amedspor, ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapattığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde eden Diyarbakır temsilcisi, puanını 20'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Amedspor'da Besnik Hasi, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi! "Oyundan değil ama 3 puandan mutluyuz"

Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Amedspor'da Besnik Hasi, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi! "Oyundan değil ama 3 puandan mutluyuz"

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Hasi, "Deplasmanda kazandık. İlk yarıdan memnun değilim. İlk yarı iyi de oynamadık. Şanslar yakaladık, bu şansları gole çevirmeniz gerekiyor. Bu şansları gole çeviremedik. İlk kontratakta da golü yedik. Bizim oyunumuz değildi. Bunu söyleyebilirim. 10’a-10 kaldığımız zaman daha iyiydik. Yani daha fazla pozisyon ürettik. İkinci yarı hamleler yaptık. Takım daha iyi oynadı. Kendi oyunumuzu oynamak için daha iyi reaksiyon gösterdik. Deplasman galibiyeti aldığımız için çok mutluyum. Özellikle Saba'ya bir parantez açmak istiyorum. İnanılmaz bir gol attı. Zaten gol attığı zaman da inanılmaz goller atıyor. Normal goller atmıyor kendisi. Ondan dolayı da çok mutluyum yani. 3 puanı aldık. Oyundan değil ama 3 puandan dolayı çok mutluyuz" dedi.

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#Samsun
#Futbol
#trendyol süper lig
#amedspor
#samsunspor
#Besnik Hasi
#Spor
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