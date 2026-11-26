Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarına doğru geri sayım sürüyor. Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve topladığı 23 puanla 12. haftayı 4. sırada tamamlayan Amedspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Amedspor'un ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Besnik Hasi, milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmayan Mbaye Diagne ile ilgili konuşmuştu. Hasi, "Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir" ifadelerini kullanmıştı.

Mbaye Diagne ile ilgili Diyarbakır temsilcisinden daha sonra yapılan açıklamada, Diagne'nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmadığı, durumun tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alındığı bildirilmişti. Amedspor'un açıklamasında, "Milli maç arası nedeniyle takımımıza verilen izin 12 Kasım tarihinde sona ermiş olmasına rağmen futbolcumuzun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığı, kulübümüz tarafından tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda futbolcumuza 18 Kasım tarihinde gönderilen ihtarnameyle, 72 saat içerisinde yazılı savunmasını sunması ve en geç 19 Kasım tarihinde Diyarbakır’da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılması talep edilmiştir. Futbolcumuz belirtilen tarihte takıma katılmamış, vekili aracılığıyla ilettiği yazılı savunmasında sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım tarihinde Diyarbakır'a döneceğini bildirmiştir. Kulübümüz, futbolcumuzun sunduğu savunma ve sağlık raporunu ilgili mevzuat ve sözleşmesel yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmektedir. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili işlemler tesis edilecektir. Kulübümüz, tüm süreçlerde olduğu gibi bu konuda da kurumsal disiplin, profesyonel sorumluluk ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde hareket etmeye devam edecektir." denilmişti.

DIAGNE İLE YOLLAR AYRILDI

Amedspor'daki Mbaye Diagne kriziyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Yeşil-kırmızılılar, 35 yaşındaki Senegalli forvet ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını bildirdi.

Diyarbakır ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne" ifadelerine yer verildi.