Anadolu Efes Avrupa'da kazandı: Üst üste ikinci galibiyet!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 27. haftasında Zalgiris'i 92-82 ile geçti. Bu sonuçla birlikte lacivert beyazlı takım, EuroLeague'de 8. galibiyetini alırken, Zalgiris ise 12. yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan).

Anadolu Efes: Weiler-Babb 13, Loyd 19, Dozier 14, Ercan Osmani 12, Poirier 4, Beaubois, Lee 10, Swider 6, Jones 4, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 7.

Zalgiris: Francisco 9, Giedraitis 3, Ulanovas 2, Wright 11, Tubelis 22, Williams-Goss 19, Brazdeikis 2, Lo 10, Sleva, Birutis 2, Butkevicius 2.

1. Periyot: 25-24

Devre: 47-45

3. Periyot: 65-67