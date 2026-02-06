Anadolu Efes Avrupa'da kazandı: Üst üste ikinci galibiyet!

Kategoriler
Anadolu Efes, EuroLeague'in 27. haftasında Zalgiris'i 92-82 ile geçti. Bu sonuçla birlikte lacivert beyazlı takım, EuroLeague'de 8. galibiyetini alırken, Zalgiris ise 12. yenilgisini yaşadı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan).
Anadolu Efes: Weiler-Babb 13, Loyd 19, Dozier 14, Ercan Osmani 12, Poirier 4, Beaubois, Lee 10, Swider 6, Jones 4, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 7.
Zalgiris: Francisco 9, Giedraitis 3, Ulanovas 2, Wright 11, Tubelis 22, Williams-Goss 19, Brazdeikis 2, Lo 10, Sleva, Birutis 2, Butkevicius 2.
1. Periyot: 25-24
Devre: 47-45
3. Periyot: 65-67