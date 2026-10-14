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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 23:04

Anadolu Efes, Bayern Münih'e mağlup oldu! Lacivert-beyazlılardan üst üste 3. yenilgi

EuroLeague'de 5. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında İstanbul'da Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, mücadeleyi 101-93'lük skorla kaybederek organizasyondaki üst üste 3, toplamda 4. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında 16 Ekim Cuma günü deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Anadolu Efes, Bayern Münih'e mağlup oldu! Lacivert-beyazlılardan üst üste 3. yenilgi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 23:04

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'de heyecan 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 5. hafta maçında 'da Almanya ekibi ile kozlarını paylaştı.

Turkcell Gelişim Merkezi'ndeki maça etkili başlayan taraf konuk ekip Bayern Münih oldu. Alman ekibi, ilk çeyreği 26-22 önde tamamladı.

Anadolu Efes, Bayern Münih'e mağlup oldu! Lacivert-beyazlılardan üst üste 3. yenilgi

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da Anadolu Efes karşısında daha fazla sayı üretmeyi başaran Bayern Münih, devreye 54-46'lık üstünlükle girdi.

Anadolu Efes, Bayern Münih'e mağlup oldu! Lacivert-beyazlılardan üst üste 3. yenilgi

Maçın üçüncü çeyreğinde rakibinden 1 sayı fazla atan Anadolu Efes, farkı düşürmesine rağmen son çeyreğe 75-68 geride girdi.

Anadolu Efes, Bayern Münih'e mağlup oldu! Lacivert-beyazlılardan üst üste 3. yenilgi

Mücadelenin son çeyreğinde hata yapmayan ve maç boyunca ortaya koyduğu üstünlüğü korumayı başaran Bayern Münih, Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti.

Anadolu Efes, Bayern Münih'e mağlup oldu! Lacivert-beyazlılardan üst üste 3. yenilgi

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 5. maçında 4. yenilgisini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 6. haftasında 16 Ekim Cuma günü deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Anadolu Efes
#Basketbol
#bayern münih
#euroleague
#Zalgiris Kaunas
#Spor
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