Anadolu Efes, Bayern Münih'e mağlup oldu! Lacivert-beyazlılardan üst üste 3. yenilgi

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de heyecan 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes, 5. hafta maçında İstanbul'da Almanya ekibi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maça etkili başlayan taraf konuk ekip Bayern Münih oldu. Alman ekibi, ilk çeyreği 26-22 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da Anadolu Efes karşısında daha fazla sayı üretmeyi başaran Bayern Münih, devreye 54-46'lık üstünlükle girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde rakibinden 1 sayı fazla atan Anadolu Efes, farkı düşürmesine rağmen son çeyreğe 75-68 geride girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde hata yapmayan ve maç boyunca ortaya koyduğu üstünlüğü korumayı başaran Bayern Münih, Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 5. maçında 4. yenilgisini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 6. haftasında 16 Ekim Cuma günü deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.