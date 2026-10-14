Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 5. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv'e diş geçiremedi! Siyah-beyazlılar, 3. yenilgisini yaşadı Beşiktaş, EuroLeague 5. hafta maçında Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup olarak 3. yenilgisini aldı. Karşılaşma Bulgaristan'ın Sofya kentinde oynandı. Hapoel Tel Aviv ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı. Devre Hapoel Tel Aviv'in 43-39 üstünlüğüyle bitti. Üçüncü çeyrek sonunda skor 75-55 Hapoel Tel Aviv lehineydi. Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında 16 Ekim Cuma günü Bayern Münih ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv oldu. Temsilcimiz karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Hapoel Tel Aviv, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunda dengeli bir oyun oynandı. İki takım da eşit sayı üretirken devreye önde giren taraf 43-39'luk skorla Hapoel Tel Aviv oldu.

Maçın üçüncü çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan Hapoel Tel Aviv, farkı açarak son çeyreğe 75-55 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde daha fazla sayı üreten taraf temsilcimiz Beşiktaş olsa da Hapoel Tel Aviv, mücadeleden 100-82'lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla EuroLeague'deki 5. maçında 3. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 6. haftasında 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.