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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:46

Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv'e diş geçiremedi! Siyah-beyazlılar, 3. yenilgisini yaşadı

EuroLeague'de 5. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Beşiktaş, EuroLeague'in 5. haftasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile karşılaştı. Beşiktaş, mücadeleyi 100-82'lik skorla kaybederek organizasyondaki 3. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 6. haftasında 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da Almanya ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv'e diş geçiremedi! Siyah-beyazlılar, 3. yenilgisini yaşadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:46

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu 'de 5. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 5. hafta maçında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv'e diş geçiremedi! Siyah-beyazlılar, 3. yenilgisini yaşadı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, EuroLeague 5. hafta maçında Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup olarak 3. yenilgisini aldı.
Karşılaşma Bulgaristan'ın Sofya kentinde oynandı.
Hapoel Tel Aviv ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.
Devre Hapoel Tel Aviv'in 43-39 üstünlüğüyle bitti.
Üçüncü çeyrek sonunda skor 75-55 Hapoel Tel Aviv lehineydi.
Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında 16 Ekim Cuma günü Bayern Münih ile karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv oldu. Temsilcimiz karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Hapoel Tel Aviv, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv'e diş geçiremedi! Siyah-beyazlılar, 3. yenilgisini yaşadı

Mücadelenin ikinci periyodunda dengeli bir oyun oynandı. İki takım da eşit sayı üretirken devreye önde giren taraf 43-39'luk skorla Hapoel Tel Aviv oldu.

Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv'e diş geçiremedi! Siyah-beyazlılar, 3. yenilgisini yaşadı

Maçın üçüncü çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan Hapoel Tel Aviv, farkı açarak son çeyreğe 75-55 önde girdi.

Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv'e diş geçiremedi! Siyah-beyazlılar, 3. yenilgisini yaşadı

Karşılaşmanın son çeyreğinde daha fazla sayı üreten taraf temsilcimiz Beşiktaş olsa da Hapoel Tel Aviv, mücadeleden 100-82'lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv'e diş geçiremedi! Siyah-beyazlılar, 3. yenilgisini yaşadı

Beşiktaş, bu sonuçla EuroLeague'deki 5. maçında 3. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 6. haftasında 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da Almanya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

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#Beşiktaş
#Sofya
#Basketbol
#bayern münih
#euroleague
#Hapoel Tel Aviv
#Spor
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