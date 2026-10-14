Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Aston Villa maçı öncesinde kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 2. hafta maçında bu akşam TSİ 22.00'de deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak.

Kritik karşılaşmaya sayılı saatler kala Fenerbahçe'den Marco Asensio, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama geldi.

ASENSIO MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların durumunun teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından değerlendirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kante’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kante ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."