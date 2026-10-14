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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:49

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Aston Villa maçı öncesinde kötü haber

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bugün TSİ 22.00'de deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşmaya sayılı saatler kala sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Kante ve Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Aston Villa maçı öncesinde kötü haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:49

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında bu akşam TSİ 22.00'de deplasmanda İngiltere temsilcisi 'ya konuk olacak.

Kritik karşılaşmaya sayılı saatler kala Fenerbahçe'den , ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Aston Villa maçı öncesinde kötü haber

ASENSIO MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların durumunun teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından değerlendirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kante’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kante ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."

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#fenerbahçe
#Aston Villa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#N'Golo Kante
#Marco Asensio
#Spor
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