Galatasaray Daikin, Aras Kargo'ya kaybetti! Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta yenildi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligin 3. haftasının dikkati çeken maçlarından birinde Aras Kargo ile Galatasaray Daikin, İzmir'de TVF Atatürk Voleybol Kompleksi'nde kozlarını paylaştı.

Maça etkili başlayan konuk ekip Galatasaray Daikin, ilk seti 25-22 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci setinde de üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, bu seti de 25-16 önde tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın üçüncü setinde etkili olan taraf ise ev sahibi Aras Kargo oldu. İzmir ekibinin 25-18 kazandığı set sonucunda maçta durum 2-1'e geldi.

Maçın dördüncü setinde de rakibine karşı üstünlük kurmayı başaran Aras Kargo, seti 25-20 kazandı ve skoru 2-2 yaptı.

Netice setinde de etkili oyununu sürdüren Aras Kargo, seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı.

Galatasaray Daikin bu sonuçla ligdeki 2. yenilgisini yaşadı. Aras Kargo ise ligdeki 2. galibiyetini elde etti.

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında İlbank'ı ağırlayacak.