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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:30

Galatasaray Daikin, Aras Kargo'ya kaybetti! Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta yenildi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin, İzmir'de TVF Atatürk Voleybol Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Galatasaray Daikin, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-2'lik skorla kaybederek ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray Daikin, Aras Kargo'ya kaybetti! Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta yenildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:30

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligin 3. haftasının dikkati çeken maçlarından birinde Aras Kargo ile , 'de TVF Atatürk Kompleksi'nde kozlarını paylaştı.

Galatasaray Daikin, Aras Kargo'ya kaybetti! Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta yenildi

Maça etkili başlayan konuk ekip Galatasaray Daikin, ilk seti 25-22 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci setinde de üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, bu seti de 25-16 önde tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi.

Galatasaray Daikin, Aras Kargo'ya kaybetti! Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta yenildi

Karşılaşmanın üçüncü setinde etkili olan taraf ise ev sahibi Aras Kargo oldu. İzmir ekibinin 25-18 kazandığı set sonucunda maçta durum 2-1'e geldi.

Maçın dördüncü setinde de rakibine karşı üstünlük kurmayı başaran Aras Kargo, seti 25-20 kazandı ve skoru 2-2 yaptı.

Galatasaray Daikin, Aras Kargo'ya kaybetti! Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta yenildi

Netice setinde de etkili oyununu sürdüren Aras Kargo, seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı.

Galatasaray Daikin, Aras Kargo'ya kaybetti! Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta yenildi

Galatasaray Daikin bu sonuçla ligdeki 2. yenilgisini yaşadı. Aras Kargo ise ligdeki 2. galibiyetini elde etti.

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında İlbank'ı ağırlayacak.

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ETİKETLER
#izmir
#Voleybol
#vodafone sultanlar ligi
#Galatasaray Daikin
#Aras Kargo
#Tvf Atatürk Voleybol Kompleksi
#Spor
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