Samsunspor yeni teknik direktörünü duyurdu! Dikkat çeken Trabzonspor detayı

Gelecek planlaması ve ligdeki hedefleri doğrultusunda teknik heyet değişikliğine giden Samsunspor, aradığı kanı Hırvatistan'da buldu. Thorsten Fink sonrası vites artıran Karadeniz temsilcisi, bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran tecrübeli teknik adam Nenad Bjelica ile el sıkıştı.

KIRMIZI-BEYAZLI KULÜPTEN RESMİ ANLAŞMA DUYURUSU

Samsun ekibi, yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve Bjelica ile prensipte anlaşıldığını resmi kanalları aracılığıyla taraftarlarına bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

"Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır.

Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/Samsunspor/status/2110322176360358289?s=20

SÜPER LİG DENEYİMİ: TRABZONSPOR KARNESİ

Türkiye kariyerine yabancı olmayan 55 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, Nisan - Ekim 2023 döneminde bir diğer Karadeniz ekibi Trabzonspor'un kulübesinde yer almıştı. Bordo-mavili takımla toplam 16 resmi müsabakaya çıkan Bjelica; bu süreçte 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak 1.50 puan ortalaması yakalamıştı.

KARADENİZ EKİPLERİ ARASINDA DİKKAT ÇEKEN HOCA ROTASYONU

Nenad Bjelica'nın Samsunspor'un dümene geçmesi, Karadeniz futbolunda eşine az rastlanır bir tabloyu da beraberinde getirdi. Trabzonspor'un eski teknik patronu Bjelica, Samsunspor'u çalıştırmaya hazırlanırken; Samsunspor'da iz bırakan eski teknik direktör Thomas Reis ise şu anda Trabzonspor'un başında görevini sürdürüyor. İki komşu kentin kulüpleri arasındaki bu karşılıklı teknik adam değişimi, futbol kamuoyunda şimdiden geniş yankı uyandırdı.