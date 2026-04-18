Anadolu Efes, deplasmanda kaybetti! Lacivert-beyazlılar, Panathinaikos'a yenildi

EuroLeauge'de normal sezonun heyecanı 38. ve son hafta maçlarının oynanmasıyla sona erdi. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden ve bu sezon gösterdiği olumsuz performansla hayal kırıklığı yaratan Anadolu Efes, 38. ve son hafta maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu.
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Mücadelenin ilk çeyreği, ev sahibinin 20-16'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci çeyreğinde de Anadolu Efes'e karşı üstün bir oyun ortaya koyan Yunan ekibi, devre arasına 45-38'lik üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte 5 sayı üretebilen Anadolu Efes'e karşı 26 sayı bulan Panathinaikos, farkı açarak son çeyreğe 71-43 önde girdi.
Son çeyrekte de hata yapmayan Panathinaikos, karşılaşmadan 97-62'lik galibiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 26. yenilgisini yaşayarak sezonu 19. sırada tamamladı. Panathinaikos ise organizasyondaki 22. galibiyetini elde ederek sezonu 7. sırada bitirdi.
Ergin Atamanlı Panathinaikos, play-in'de sezonu 8. sırada tamamlayan Monaco ile eşleşti. Panathinaikos ile Monaco arasındaki play-in mücadelesi 21 Nisan Salı günü oynanacak.