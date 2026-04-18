EuroLeague'de Türk finali oynanacak! Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek

Kadınlar basketbolda EuroLeague'de 2025-2026 sezonu finalinde Türk takımları sahaya çıkacak. Finalde, Spar Girona'yı mağlup eden Fenerbahçe Opet ile Casademont Zaragoza'yı yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring kozlarını paylaşacak. Türk derbisine sahne olacak EuroLeauge finali, 19 Nisan Pazar günü oynanacak.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 00:00

Kadınlar basketbolda 'de 6'lı final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda yarı final maçlarında ile Galatasaray Çağdaş Faktoring parkeye çıktı.

Kadınlar Basketbol EuroLeague'de Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring finale yükselerek Türk finali oynanacak.
Fenerbahçe Opet, yarı finalde Spar Girona'yı 76-59 yenerek finale kaldı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde Casademont Zaragoza'yı 63-56 yenerek finale yükseldi.
EuroLeague'deki dev final maçı 19 Nisan Pazar günü oynanacak.
Fenerbahçe'nin kazanması durumunda Türkiye, Avrupa'da 10. kupasını kazanacak.
EUROLEAGUE'DE TÜRK FİNALİ ZAMANI

Fenerbahçe Opet, yarı finalin ilk maçında Spar Girona ile karşı karşıya geldi. Sarı-laciverliler, devreye 37-27 önde girdiği mücadeleyi 76-59'luk skorla kazanarak EuroLeague'de adını finale yazdırmayı başardı. EuroLeague'de 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertliler, organizasyonda 7. kez finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Yarı finalin diğer maçında ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı ve devreye 37-20 önde girdiği mücadeleyi 63-56'lık skorla kazanarak EuroLeague'de finalde mücadele etmeye hak kazandı. Organizasyonda daha önce bir kez final oynayan Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

DEV FİNALİN TARİHİ 19 NİSAN

EuroLeague'de Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'in karşı karşıya geleceği dev final maçı, 19 Nisan Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda Türkiye, Avrupa'da 10. kupasını kazanacak.

