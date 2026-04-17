Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague'de finalde! Sarı-kırmızılılar, Zaragoza'yı devirdi

Kadınlar basketbolunda EuroLeague'de 6'lı final heyecanı yaşanıyor. İspanya'da düzenlenen 6'lı finalde yarı final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Casademont Zaragoza ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 63-56 mağlup ederek EuroLeague'de finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. İki Türk takımının karşı karşıya geleceği final müsabakası 19 Nisan Pazar günü oynanacak.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 23:46

Kadınlar basketbolda EuroLeauge'de 6'lı final maçlarının heyecanı devam ediyor. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda 6'lı final organizasyonu, İspanya'da düzenleniyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Casademont Zaragoza'yu yenerek Kadınlar Basketbol EuroLeague'de finale yükseldi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Zaragoza'yı 63-56 skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
Bu dev final müsabakası 19 Nisan Pazar günü oynanacak.
Galatasaray, tarihinde ikinci kez EuroLeague'de finale yükseldi.
Galatasaray daha önce 2013-2014 sezonunda da finale yükselmiş ve Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olmuştu.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı final maçında Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye 8 sayılık seriyle iyi başlayan taraf oldu. Johannes'in üç sayılık basketleriyle farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmada 7. dakikayı Smalls'un serbest atıştan bulduğu sayılarla 15-2 önde geçti. Sarı-kırmızılı takım, Casademont Zaragoza'yı etkili savundu. Galatasaray'ın 19-2'lik skoru yakalamasıyla İspanyol temsilcisi, molaya gitti. Hata yapmayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, birinci çeyreği 24-4 önde bitirdi.

Galatasaray, ikinci periyoda boyalı alandan basketlerle başladı. Casademont Zaragoza, ilk çeyrekteki oyununu sürdürdü ve 16. dakikaya 34-9 geride girdi. Hempe'nin çabası İspanyol ekibi için yeterli olmazken Kuier ve Smalls'un etkili oyunuyla sarı-kırmızılı takım, farkı açmaya devam etti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, müsabakada ilk devreyi 37-20 önde tamamladı.

Müsabakada ikinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring başantrenörü Fırat Okul'un Vorackova'nın 3 sayılık atışının ardından aldığı molaya sarı-kırmızılılar, 43-26 üstün gitti. Molanın ardından Casademont Zaragoza, taraftarının da desteğiyle baskılı oynadı. Bulduğu 8 sayılık seriyle farkı eritmeye çalışan İspanyol temsilcisine sarı-kırmızılı ekip karşılık vermekte zorlansa da üçüncü çeyrek, Galatasaray'ın 49-34 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dördüncü periyot Mawuli'nin serbest atışlarıyla başladı. Leite'nin 33. dakikadaki 3 sayılık basketiyle Casademont Zaragoza, farkı 9 sayıya düşürdü ve skor 49-40 oldu. Ardından sarı-kırmızılı ekip, 7 sayılık seri yakalayarak oyunun kontrolünü tekrar eline almaya çalışsa da İspanyol temsilcisi, Leite'nin etkili oyunuyla temposunu artırdı. 39. dakikada Casademont Zaragoza, Hempe'nin üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya kadar indirdi ve skor 62-56'ya geldi. Çekişmeli geçen bölümde periyodun sonunda üstün gelen 63-56'lık skorla Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu ve sarı-kırmızılılar, tarihinde 2. kez EuroLeague'de finale yükselerek Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Kadınlar basketbolunda EuroLeague'de final maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek. İki Türk takımının kozlarını paylaşacağı dev final müsabakası, 19 Nisan Pazar günü oynanacak. Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda Türkiye, Avrupa'da 10. kupasını kazanacak.

GALATASARAY TARİHİNDE 2. KEZ FİNALDE

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Zaragoza'yı mağlup etmesiyle birlikte EuroLeague'de ikinci kez final oynama hakkı kazandı.

EuroLeague'de 2013-2014 sezonunda da finale yükselen sarı-kırmızılılar, finalde karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmiş ve kupayı müzesine götürmüştü. Galatasaray böylece EuroLeague'de şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

