EuroLeague'de 38. ve normal sezonun son hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Normal sezonun son gününde oynanan mücadelelerin ardından, sezonu daha önce ilk 6'da bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe'nin sıralaması da belli oldu.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler, play-off'ta Zalgiris ile karşılaşacak EuroLeague normal sezonunun son haftası sona erdi ve Fenerbahçe'nin play-off rakibi Zalgiris olarak belirlendi. Fenerbahçe, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi ile 4. sırada tamamladı. Fenerbahçe, play-off turunda 5. sırada tamamlayan Zalgiris ile eşleşti. Saha avantajı Fenerbahçe Beko'da olacak; ilk iki maç İstanbul'da, sonraki maçlar ise Litvanya'da oynanacak. Play-in karşılaşmaları 21-24 Nisan 2026 tarihlerinde, play-off serileri ise 28 Nisan'da başlayacak. Final four organizasyonu 22-24 Mayıs 2026'da Atina'da gerçekleştirilecek.

Son hafta maçlarında Monaco deplasmanda Hapoel Tel Aviv'i mağlup ederken, Zalgiris ise kendi sahasında Paris'i yenmesiyle Fenerbahçe sezonu 4. sırada tamamladı.

Sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi ile 4. sırada bitiren Fenerbahçe, play-off turunda, sezonu 5. sırada tamamlayan Zalgiris ile eşleşti.

SAHA AVANTAJI FENERBAHÇE'DE

EuroLeague'de play-off turunda Fenerbahçe Beko ile Zalgiris arasındaki eşleşmede saha avantajı Fenerbahçe Beko'da olacak.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı serideki ilk iki maçını İstanbul'da oynayacak. Serinin 3. ve eğer gerekirse 4. maçı Litvanya'da oynanacak.

Serinin 5. maça uzaması ihtimalinde, EuroLeague'de final four'a yükselen ekibi belirleyecek mücadele İstanbul'da oynanacak.

PLAY-IN VE PLAY-OFF MAÇLARININ TARİHLERİ

EuroLeague'de play-in karşılaşmaları 21-24 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.

Play-off serileri ise 28 Nisan'da başlayacak ve 13 Mayıs'a kadar devam edecek. Detaylı fikstür ise ilerleyen günlerde EuroLeague tarafından açıklanacak.

Sezonun şampiyonunu belirleyecek final four organizasyonu ise 22-24 Mayıs 2026'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek.