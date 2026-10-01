Anadolu Efes, Kızılyıldız'a kaybetti! Lacivert-beyazlılar 2. yenilgisini yaşadı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de heyecan 3. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes, 3. hafta maçında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaştı.

Dengeli bir oyuna sahne olan mücadelenin ilk çeyreğinde rakibine karşı üstünlük kurmayı başaran Anadolu Efes, periyodu 21-19 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ev sahibi Kızılyıldız oldu. Geriden gelerek öne geçmeyi başaran Kızılyıldız, devreye 37-36'lık üstünlükle girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreği de dengeli bir oyuna sahne oldu. Bu periyotta Anadolu Efes'ten 2 sayı daha fazla üreten Kızılyıldız, son çeyreğe 56-53 önde girmeyi başardı.

Maçın son çeyreğinde hata yapmayan ev sahibi Kızılyıldız, Anadolu Efes'i 75-72'lik skorla mağlup etti.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.