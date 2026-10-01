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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:07

Anadolu Efes, Kızılyıldız'a kaybetti! Lacivert-beyazlılar 2. yenilgisini yaşadı

EuroLeague'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, mücadeleyi 75-71'lik skorla kaybederek organizasyondaki ikinci yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Anadolu Efes, Kızılyıldız'a kaybetti! Lacivert-beyazlılar 2. yenilgisini yaşadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:07

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'de heyecan 3. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında deplasmanda temsilcisi ile karşılaştı.

Dengeli bir oyuna sahne olan mücadelenin ilk çeyreğinde rakibine karşı üstünlük kurmayı başaran Anadolu Efes, periyodu 21-19 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ev sahibi Kızılyıldız oldu. Geriden gelerek öne geçmeyi başaran Kızılyıldız, devreye 37-36'lık üstünlükle girdi.

Anadolu Efes, Kızılyıldız'a kaybetti! Lacivert-beyazlılar 2. yenilgisini yaşadı

Mücadelenin üçüncü çeyreği de dengeli bir oyuna sahne oldu. Bu periyotta Anadolu Efes'ten 2 sayı daha fazla üreten Kızılyıldız, son çeyreğe 56-53 önde girmeyi başardı.

Maçın son çeyreğinde hata yapmayan ev sahibi Kızılyıldız, Anadolu Efes'i 75-72'lik skorla mağlup etti.

Anadolu Efes, Kızılyıldız'a kaybetti! Lacivert-beyazlılar 2. yenilgisini yaşadı

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

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#Anadolu Efes
#Basketbol
#kızılyıldız
#sırbistan
#euroleague
#olympiakos
#Spor
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