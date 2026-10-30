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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:54

Anadolu Efes, Panathinaikos'u devirdi! Lacivert-beyazlılardan 4. galibiyet

EuroLeague'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında İstanbul'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, mücadeleyi 82-67'lik skorla kazanarak organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes, EuroLeague'in 10. haftasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Anadolu Efes, Panathinaikos'u devirdi! Lacivert-beyazlılardan 4. galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:54

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'de heyecan 9. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil , 9. hafta maçında 'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Anadolu Efes, Panathinaikos'u devirdi! Lacivert-beyazlılardan 4. galibiyet

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Anadolu Efes, EuroLeague 9. hafta maçında konuk ettiği Panathinaikos'u 83-68'lik skorla mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-18, devreyi ise 45-37 önde tamamladı.
Üçüncü periyoda 61-51 avantajla giren lacivert-beyazlılar, maçı 83-68 kazandı.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 10. haftasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında Paris Basketbol ile karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikasından itibaren oyun kontrolünü eline alan ve boyalı alanı etkili kullanan Anadolu Efes, 8. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı ve skor 21-11 oldu. Kalan bölümde toparlanan Panathinaikos, 7-0'lık seri elde etti. Lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte yaptığı sert savunma ile Panathinaikos'u top kayıplarına zorlayan ve hataları basketle sonuçlandıran Anadolu Efes, 17. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı ve durum 39-27'ye geldi. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Anadolu Efes, Panathinaikos'u devirdi! Lacivert-beyazlılardan 4. galibiyet

Dengeli geçen üçüncü periyotta maçın temposunu kontrol eden ve topu iyi paylaşan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 61-51 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos, 32. dakikada farkı 3'e indirdi ve durum 61-58'e geldi. Hücumda ritmini kaybeden Yunanistan temsilcisi karşısında Payne ile Malcolm'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle farkı 15'e kadar çıkaran Anadolu Efes, sahadan 83-68 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 9 maçında 4. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 10. haftasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Paris ile karşı karşıya gelecek.

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#İstanbul
#Panathinaikos
#Anadolu Efes
#Basketbol
#euroleague
#Paris Basketbol
#Spor
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