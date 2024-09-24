Ancelotti'den Arda Güler kararı! Bu kez formayı kaptırdı

24 Eylül 2024 21:22 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 21:23

Son iki karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e forma veren Carlo Ancelotti, La Liga'nın 7. haftasında bu sefer yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam Rodrygo'yu yeniden kadroya yazdı.

Arda Güler, ilk kez sevgilisi Duru Nayman ile kameralar karşısında!

Arda Güler, ilk kez sevgilisi Duru Nayman ile kameralar karşısında!

İspanyol devi Real Madrid​'in son haftalardaki futbolu taraftarlar arasında tartışma çıkarırken, Teknik Direktör Carlo Ancelotti​, taktiksel değişiklikler üzerinde çalışmaya başladı.

Tecrübeli antrenör, Espanyol’u 4-1 yendikleri karşılaşmada ilk 11’de forma şansı verdiği genç yıldız Arda Güler​'i bu akşam oynanacak Alaves mücadelesinde yedek bırakmayı planlıyor.

RODRYGO İLK 11'DE!

AS’ın haberine göre, Ancelotti, Espanyol maçında sağ kanatta oynattığı Arda Güler’in yerine Rodrygo’yu sahaya sürecek. İlk 11'e geri dönecek bir diğer isim ise sol kanatta görev alacak olan Vinicius Jr. İtalyan teknik adamın, forvet hattında ise Mbappe ya da genç yetenek Endrick’e şans vereceği konuşuluyor.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 247 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.