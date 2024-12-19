Anderson Talisca için Youssef En-Nesyri formülü! Fenerbahçe'nin teklifini Suudi basını duyurdu

19 Aralık 2024 23:05 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 23:08

Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemi için kadrosuna katmak istediği Al-Nassr’ın futbolcusu Anderson Talisca transferinde takas formülü devreye girdi. Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon euro vererek transfer etmek istediği Youssef En-Nesyri'nin bu transferde takas olarak kullanılacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri ve Talisca hamleleri...

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Devre arası transfer​ dönemi yaklaşırken Fenerbahçe’de hareketlilik hız kazandı. Sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek adına transfer planları yaparken sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Bu süreçte bir yandan kadroya dahil edilecek isimler konuşulurken, diğer yandan takımdan ayrılması muhtemel oyuncular gündemde yer alıyor. Bu oyunculardan biri olan Youssef En-Nesyri​'nin adı takas​ transferinde konuşuldu.

'YOUSSEF EN-NESYRI TAKASA KULLANILACAK'

Fenerbahçe’ye transferiyle büyük bir heyecana neden olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla beklenen performansı henüz sergileyemedi. Yıldız futbolcunun, devre arası transfer döneminde Al-Nassr’ın futbolcusu Anderson Talisca​ ile takas olacağı iddia edildi.

Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe​'nin bonservisine 19.5 milyon euro ödediği 27 yaşındaki futbolcunun Anderson Talisca'nın takasta kullanılacağı yazdı.

FENERBAHÇE YENİ GOLCÜ ARAYACAK!

En-Nesyri'nin olası ayrılığıyla birlikte sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında forvet transferi de yapmayı planlıyor.

Bu sezon 23 maçta boy gösteren Youssef En-Nesyri, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Faslı futbolcu son Başakşehir mücadelesinde 2 gol atarak öne çıktı.