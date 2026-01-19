Anderson Talisca imzayı atıyor: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!

Fenerbahçe ve Anderson Talisca, 2 yıllığına yeniden anlaştı. Esasen ise Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe'deki kontratı sona ermek üzereydi.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA İMZALIYOR

Fenerbahçe'nin formda ismi Anderson Talisca, sözleşmesinin son aylarına girmesiyle birlikte sarı lacivertlilerden yeni teklif aldı. Halihazırdaki anlaşması 2026 Haziran'ında sona erecek olan Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye 2 yıllık yeni bir imza atacak.

ANDERSON TALISCA'NIN FENERBAHÇE'DEKİ YENİ MAAŞI

Fenerbahçe ve Anderson Talisca arasında, 5 milyon Euro yıllık ücret belirlendi ve bonuslar için de ayrıca bir görüşme yapılması kararlaştırıldı.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'NIN PERFORMANSI

2025 kış transfer döneminde Al Nassr'dan ayrılan ve Fenerbahçe'ye katılan Anderson Talisca, geçen yıl itibarıyla beklentileri karşılayamamıştı! Ardından ise yeni sezonla birlikte ritim yakalayan Anderson Talisca, Fenerbahçe ile 28 maça çıktı ve 17 gol ile 3 asistlik önemli bir katkı sağladı.