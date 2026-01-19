Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Anderson Talisca imzayı atıyor: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, an itibarıyla Anderson Talisca ile söz kesti.

Anderson Talisca imzayı atıyor: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!
Burak Ayaydın
19.01.2026
19.01.2026
Fenerbahçe ve Anderson Talisca, 2 yıllığına yeniden anlaştı. Esasen ise Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe'deki kontratı sona ermek üzereydi.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA İMZALIYOR

Fenerbahçe'nin formda ismi Anderson Talisca, sözleşmesinin son aylarına girmesiyle birlikte sarı lacivertlilerden yeni teklif aldı. Halihazırdaki anlaşması 2026 Haziran'ında sona erecek olan Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye 2 yıllık yeni bir imza atacak.

Anderson Talisca imzayı atıyor: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!

ANDERSON TALISCA'NIN FENERBAHÇE'DEKİ YENİ MAAŞI

Fenerbahçe ve Anderson Talisca arasında, 5 milyon Euro yıllık ücret belirlendi ve bonuslar için de ayrıca bir görüşme yapılması kararlaştırıldı.

Anderson Talisca imzayı atıyor: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'NIN PERFORMANSI

2025 kış transfer döneminde Al Nassr'dan ayrılan ve Fenerbahçe'ye katılan Anderson Talisca, geçen yıl itibarıyla beklentileri karşılayamamıştı! Ardından ise yeni sezonla birlikte ritim yakalayan Anderson Talisca, Fenerbahçe ile 28 maça çıktı ve 17 gol ile 3 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Anderson Talisca imzayı atıyor: Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitiyordu!

Sıkça Sorulan Sorular

ANDERSON TALISCA KARİYERİNİ NEDEN ÇİN VE SUUDİ ARABİSTAN'DA SÜRDÜRDÜ?
Yetenekli Brezilyalı; ailesini düşündüğünü söylemiş ve Manchester United gibi takımları reddederek, önceliğini yüksek kontrat olarak belirlemişti.
