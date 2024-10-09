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Anderson Talisca Türkiye’ye geliyor! Süper Lig ekibi devreye girdi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 16:01 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:40
Anderson Talisca Türkiye’ye geliyor! Süper Lig ekibi devreye girdi

Beşiktaş’ta oynadığı dönemde üst düzey futboluyla, taraftarı kendisine hayran bıraktıran Anderson Talisca için yeniden girişimler başladı. Siyah beyazlı ekip Talisca’yı ocak ayında yeniden Türkiye’ye getirmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş​'ta oynadığı sürece takımın efsanesi olmayı başaran ve birçok maçta takımını galibiyete taşıyan oyuncu Anderson Talisca​, Suudi Arabistan'ın Al Nassr​ takımında dünyaca ünlü süper star Cristiano Ronaldo​ ile birlikte futbol hayatına devam ediyor. Fenerbahçe​'nin başkanlık yarışında adı sıklıkla geçen Talisca, Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde bulunuyordu.

Anderson Talisca Türkiye’ye geliyor! Süper Lig ekibi devreye girdi - 1. Resim

İddialara göre Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı başarılı oyuncu Anderson Talisca'yı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a sundu.

Anderson Talisca Türkiye’ye geliyor! Süper Lig ekibi devreye girdi - 2. Resim

Beşiktaş'ın teknik direktörü van Bronckhorst, Brezilyalı oyuncu için olumlu dönüş yaptı. Yönetim de teknik adamdan gelen olumlu dönüşten sonra harekete geçti.

Anderson Talisca Türkiye’ye geliyor! Süper Lig ekibi devreye girdi - 3. Resim

HASAN ARAT SUUDİ YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Hasan Arat, Al Nassr yönetimi ile yaptığı görüşme ile Anderson Talisca'nın ocay ayında kiralanması yönünde taleplerinin olduğunu ve bu konuda yardımcı olmalarını iletti. 

Anderson Talisca Türkiye’ye geliyor! Süper Lig ekibi devreye girdi - 4. Resim

Beşiktaş'a gitme fikrine sıcak bakan Anderson Talisca, yönetimden gelecek karara göre hareket edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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