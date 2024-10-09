Anderson Talisca Türkiye’ye geliyor! Süper Lig ekibi devreye girdi

09 Ekim 2024 16:01 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:40

Beşiktaş’ta oynadığı dönemde üst düzey futboluyla, taraftarı kendisine hayran bıraktıran Anderson Talisca için yeniden girişimler başladı. Siyah beyazlı ekip Talisca’yı ocak ayında yeniden Türkiye’ye getirmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş Talisca için yeniden devreye girdi! İstenen bonservis belli oldu

Beşiktaş Talisca için yeniden devreye girdi! İstenen bonservis belli oldu

Beşiktaş​'ta oynadığı sürece takımın efsanesi olmayı başaran ve birçok maçta takımını galibiyete taşıyan oyuncu Anderson Talisca​, Suudi Arabistan'ın Al Nassr​ takımında dünyaca ünlü süper star Cristiano Ronaldo​ ile birlikte futbol hayatına devam ediyor. Fenerbahçe​'nin başkanlık yarışında adı sıklıkla geçen Talisca, Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde bulunuyordu.

İddialara göre Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı başarılı oyuncu Anderson Talisca'yı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a sundu.

Beşiktaş'ın teknik direktörü van Bronckhorst, Brezilyalı oyuncu için olumlu dönüş yaptı. Yönetim de teknik adamdan gelen olumlu dönüşten sonra harekete geçti.

HASAN ARAT SUUDİ YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Hasan Arat, Al Nassr yönetimi ile yaptığı görüşme ile Anderson Talisca'nın ocay ayında kiralanması yönünde taleplerinin olduğunu ve bu konuda yardımcı olmalarını iletti.

Beşiktaş'a gitme fikrine sıcak bakan Anderson Talisca, yönetimden gelecek karara göre hareket edecek.