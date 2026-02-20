Anderson Talisca'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj: "Unutmalıyız"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin yıldız hücumcusu Anderson Talisca, bu akşam saatlerinde mağlubiyetle ilgili taraftara mesaj verdi.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN 'UNUTMAMIZ LAZIM' VURGUSU

Nottingham Forest karşılaşmasını gündeme taşıyan Anderson Talisca, "Dünkü maç, hem takım hem de bireysel olarak geçirdiğimiz sezonu düşünürsek unutulması gereken bir maç. Hayatta her zaman zaferler ve mutluluklar yoktur. Dün olanlar da hayatın ve futbolun bir parçası. Odaklanıyoruz çünkü pazartesi günü tekrar gülümsemek için bir fırsatımız daha olacak. Haydi Fenerbahçe hep birlikte." ifadelerini kullandı.