14°
Spor
 Burak Ayaydın

Anderson Talisca'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj: "Unutmalıyız"

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyetinin ardından, Anderson Talisca'dan sosyal medya paylaşımı geldi. Brezilyalı yıldız, yola devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Anderson Talisca'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj:
Burak Ayaydın
20.02.2026
20.02.2026
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin yıldız hücumcusu Anderson Talisca, bu akşam saatlerinde mağlubiyetle ilgili taraftara mesaj verdi.

Anderson Talisca'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj: "Unutmalıyız"

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN 'UNUTMAMIZ LAZIM' VURGUSU

Nottingham Forest karşılaşmasını gündeme taşıyan Anderson Talisca, "Dünkü maç, hem takım hem de bireysel olarak geçirdiğimiz sezonu düşünürsek unutulması gereken bir maç. Hayatta her zaman zaferler ve mutluluklar yoktur. Dün olanlar da hayatın ve futbolun bir parçası. Odaklanıyoruz çünkü pazartesi günü tekrar gülümsemek için bir fırsatımız daha olacak. Haydi Fenerbahçe hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj: "Unutmalıyız"
Sıkça Sorulan Sorular

ANDERSON TALISCA BEŞİKTAŞ'TAYKEN PREMIER LIG'DEN TEKLİF ALMIŞ MIYDI?
Brezilyalı yıldızı Manchester United istemiş ama Anderson Talisca Çin'e transfer olmuştu.
