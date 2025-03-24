Angel Correa İstanbul'a: Atletico Madrid'den Süper Lig'e sürpriz transfer!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen Angel Correa ile ilgilendiği duyuruldu. Halihazırda İspanyol ekipten ayrılmak isteyen Angel Correa'yı gündemine alan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde resmen karşı karşıyalar.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig şampiyonluğu haricinde transfer yarışı da devam ediyor. Arjantin basınının haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Arjantinli sağ kanat oyuncusu Angel Correa'nın transferi için devreye girdiler.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ANGEL CORREA TRANSFERİ

Trendyol Süper Lig'in iki devi, gelecek sezon planlamaları kapsamında Angel Correa için resmen devredeler. Arjantin basını bu kritik gelişmeyi duyururken, Correa'nın da Atletico'dan ayrılmak istediğini ve Türkiye ihtimalini ciddiye alabileceğini belirtti.

ATLETICO MADRID GÖZDEN ÇIKARDI

Uzun zamandır İspanyol ekibinde forma giyen Correa'ya, Atletico yönetiminden de ayrılık izni çıktı. 2026 yazında sözleşmesi bitecek olan Arjantinli için makul teklifler bekleyen idareciler, transferde kolaylık sağlayacaklar.

ANGEL CORREA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid ile 39 maça çıkan Arjantinli hücumcu, 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.