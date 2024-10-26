Ankaragücü taraftarı TUSAŞ kareografisi yaptı!

26 Ekim 2024 20:53 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 21:23

Trendyol 1. Lig maçında Ankaragücü, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maç önünde ev sahibi takımın taraftarları tribünde oluşturdukları koreografiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına tepki gösterdi.

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Trendyol 1. Lig maçında Ankaragücü​ evinde Kocaelispor​'u misafir etti. Maç öncesinde ev sahibi takım taraftarları karşılaşma öncesi yaptıkları kareografi ile sosyal medyaya damga vurdu.

Eryaman Stadı​'ndaki maç öncesinde Maraton Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı. Milli muharip uçağı "KAAN"ın fotoğrafının ve Türk bayrağının yer aldığı koreografi de "Milli Muharip Uçak KAAN. DURDURAMAYACAKSINIZ!" yazısı dikkati çekti.

SLOGANLAR ATILDI

Tamamına yakını dolan tribünlere Türk bayrağı dağıtılırken, taraftarlar da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Maç öncesinde saldırıda şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.