Ankaragücü'nün başına Kenan Koçak geçti!

17 Eylül 2024 23:25 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 23:28

Trendyol 1. Lig takımı Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü açıklandı. Başkent kulübü Kenan Koçak ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü​, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent takımının yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Kenan Koçak. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan başkent temsilcisi, 15 Eylül'de teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırmıştı.