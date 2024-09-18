Arda Güler 15 dakikada Real Madrid'i kurtardı
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, evinde Stuttgart'ı 3-1 yendi ve Devler Ligi'ne galibiyetle başladı. Arda Güler, maç 1-1'ken oyuna dahil olurken verdiği paslarla skoru değiştirdi.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Stuttgart'ı ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği mücadele 3-1'lik Real Madrid zaferi ile sonuçlandı.
Ev sahibinin gollerini 46. dakikada Kylian Mbappe, 83. dakikada Rüdiger ve 90+5'te Endrick attı.
Stuttgart'ın tek golü 68. dakikada Deniz Undav'dan geldi.
ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ REAL MADRID KAZANDI
Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, mücadelenin 75. dakikasında maç 1-1'ken dahil oldu.
Maçta 11 kez topla buluşan Arda, yaptığı 9 pasın 8'ini isabetli verdi. Yüzde 89 pas isabeti ile oynayan milli yıldız, kaleyi yoklayamadı.