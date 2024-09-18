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Arda Güler 15 dakikada Real Madrid'i kurtardı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
18 Eylül 2024 04:37 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 04:40
Arda Güler 15 dakikada Real Madrid&#039;i kurtardı

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, evinde Stuttgart'ı 3-1 yendi ve Devler Ligi'ne galibiyetle başladı. Arda Güler, maç 1-1'ken oyuna dahil olurken verdiği paslarla skoru değiştirdi.

Real Madrid​, Şampiyonlar Ligi​'nin ilk haftasında Stuttgart​'ı ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan ve Halil Umut Meler​'in yönettiği mücadele 3-1'lik Real Madrid zaferi ile sonuçlandı.

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Ev sahibinin gollerini 46. dakikada Kylian Mbappe, 83. dakikada Rüdiger ve 90+5'te Endrick attı.

Stuttgart'ın tek golü 68. dakikada Deniz Undav'dan geldi.

ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ REAL MADRID KAZANDI

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, mücadelenin 75. dakikasında maç 1-1'ken dahil oldu.

Arda Güler 15 dakikada Real Madrid'i kurtardı - 2. Resim

Maçta 11 kez topla buluşan Arda, yaptığı 9 pasın 8'ini isabetli verdi. Yüzde 89 pas isabeti ile oynayan milli yıldız, kaleyi yoklayamadı.

Arda Güler 15 dakikada Real Madrid'i kurtardı - 3. Resim

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Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
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