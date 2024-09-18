Arda Güler 15 dakikada Real Madrid'i kurtardı

18 Eylül 2024 04:37 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 04:40

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, evinde Stuttgart'ı 3-1 yendi ve Devler Ligi'ne galibiyetle başladı. Arda Güler, maç 1-1'ken oyuna dahil olurken verdiği paslarla skoru değiştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk gecesi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahne alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk gecesi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahne alıyor

Real Madrid​, Şampiyonlar Ligi​'nin ilk haftasında Stuttgart​'ı ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan ve Halil Umut Meler​'in yönettiği mücadele 3-1'lik Real Madrid zaferi ile sonuçlandı.

Ev sahibinin gollerini 46. dakikada Kylian Mbappe, 83. dakikada Rüdiger ve 90+5'te Endrick attı.

Stuttgart'ın tek golü 68. dakikada Deniz Undav'dan geldi.

ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ REAL MADRID KAZANDI

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, mücadelenin 75. dakikasında maç 1-1'ken dahil oldu.

Maçta 11 kez topla buluşan Arda, yaptığı 9 pasın 8'ini isabetli verdi. Yüzde 89 pas isabeti ile oynayan milli yıldız, kaleyi yoklayamadı.