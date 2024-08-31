Arda Güler bizim projemiz! Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti’den dikkat çeken açıklamalar

31 Ağustos 2024 11:28 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 11:29

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, sezona istediği gibi başlayamadı. 3 maçta 5 puan toplayan Madrid ekibi 5.sırada yer alıyor. İspanya basının eleştiri oklarına maruz kalan Real Madrid ve teknik adam Ancelotti, takımın gidişatı hakkında açıklamalar yaptı. Real Madrid'in çok iyi bir takım olduğunu ancak oyuncuların arasında yaşanan iletişim kopukluğunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti.

"ARDA GÜLER BİZİM PROJEMİZ"

Öte yandan Milli futbolcumuz Arda Güler hakkında da konuşan İtalyan teknik adam;

Arda Güler bizim bir projemiz ve bu projenin daha da gelişip iyileşmesi için, maçlarda daha fazla süre alması gerekiyor. Bunun için de ilk 11'de başlattığımız oyuncular yoruldukları zaman yedek kulübesine dönmeleri gerekiyor.

Takım olarak iletişimimizi güçlendirmemiz lazım. Yorulan oyuncular kenara dönerlerse yedekte tuttuğumuz oyuncularımız daha fazla şans bulacaktır. Çünkü Real Madrid'in yedek kulübesinde çok iyi oyuncular var. Bunların başında da Arda Güler geliyor.

Arda Güler ve Endrick’in takıma daha fazla uyum sağlamaları için süre almalarına ihtiyacı var. Bu genç yetenekler her geçen daha da iyi bir duruma gelecekler." İfadelerini kullandı.