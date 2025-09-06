Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler için İspanya cephesinden kritik açıklama!

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye deplasmanı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Deneyimli hoca, Arda Güler ile Lamine Yamal hakkında da olumlu demeçler verdi.

Arda Güler için İspanya cephesinden kritik açıklama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 20:17

için Türkiye maçının hazırlıkları devam ederken, Luis de la Fuente de analizlerde bulundu. İspanyol teknik adam, özellikle ve gibi genç yeteneklere dikkat çekti.

İLK 11 KARARI

"Hala hazırlık sürecimiz devam ediyor. Son antrenmanda bazı detaylara bakacağız. Oyuncuların durumları önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra ilk 11 için karar vereceğiz. Birçok kriter var. Bunları gözeterek karar vereceğiz."

Arda Güler için İspanya cephesinden kritik açıklama!

BÜYÜK MAÇ VURGUSU

"Yarın burada büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine olan tutkularını biliyoruz. Geçen yıl Euro 2024 tecrübesi yaşadık. Orada da baskı ve yoğunluk seviyesi çok yüksek maçlara çıktık. Bu klasmandaki mücadelelere hazırız. İyi bir atmosfer olacağına eminim ama biz buna alışkınız."

Arda Güler için İspanya cephesinden kritik açıklama!

GENÇ YETENEKLER

"İkisi de harika oyuncular. Çok gençler. Çok büyük potansiyelleri var. Bizim tarafa bakınca, Lamine gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İkisi de çok değerli ve ikisi de çok genç."

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?
Pazar akşamı saat 21.45 itibarıyla, Türkiye ve İspanya karşı karşıya gelecek.
