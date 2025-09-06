Arda Güler için İspanya cephesinden kritik açıklama!

İspanya için Türkiye maçının hazırlıkları devam ederken, Luis de la Fuente de analizlerde bulundu. İspanyol teknik adam, özellikle Arda Güler ve Lamine Yamal gibi genç yeteneklere dikkat çekti.

İLK 11 KARARI

"Hala hazırlık sürecimiz devam ediyor. Son antrenmanda bazı detaylara bakacağız. Oyuncuların durumları önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra ilk 11 için karar vereceğiz. Birçok kriter var. Bunları gözeterek karar vereceğiz."

BÜYÜK MAÇ VURGUSU

"Yarın burada büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine olan tutkularını biliyoruz. Geçen yıl Euro 2024 tecrübesi yaşadık. Orada da baskı ve yoğunluk seviyesi çok yüksek maçlara çıktık. Bu klasmandaki mücadelelere hazırız. İyi bir atmosfer olacağına eminim ama biz buna alışkınız."

GENÇ YETENEKLER

"İkisi de harika oyuncular. Çok gençler. Çok büyük potansiyelleri var. Bizim tarafa bakınca, Lamine gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İkisi de çok değerli ve ikisi de çok genç."