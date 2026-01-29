Arda Güler oyundan alınınca çılgına döndü! Hocasına söyledikleri gündem oldu: "Takımdan ayrılma vakti"

İspanyol ekibi Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, Benfica’ya 4-2 mağlup oldukları karşılaşmada Kylian Mbappe’nin attığı ikinci golün asistini yaptı. Arda, süre aldığı dakikalarda sergilediği performansla alkış topladı. Ancak maçın son dakikasında Benfica kalecisi Anatoliy Trubin’in 90+8. dakikada kaydettiği golün ardından averajla ilk 24’e girmeyi başardı. Real Madrid ise ilk 8 dışında kaldı.

OYUNDAN ALININCA TEPKİ GÖSTERDİ

Milli yıldız Arda Güler, 79. dakikada Alvaro Arbeloa tarafından oyundan alındı ve yerine Aguado dahil oldu. Arda’nın bu değişikliğe tepki gösterdiği anlar maça damga vurdu.

"NEDEN HEP BEN?"

Arda Güler’in, “Neden hep ben?” diyerek el hareketleriyle hocasına doğru tepki verdiği anlar kameralara yansıdı.

"TAKIMDAN AYRILMA VAKTİ"

Türk taraftarlar sosyal medyada transfer iddialarıyla gündemde olan Arda’ya “Takımdan ayrılma vakti” şeklinde mesajlar paylaştı.

ARSENAL, ARDA'YI İSTİYOR

Öte yadan Premier Lig devi Arsenal, milli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Arbeloa yönetiminde henüz hangi rolü üstleneceği belli olmayan milli futbolcu kararını vermek için yeni dönemdeki takımdaki akıbetine bakacak. Temaslara devam eden İngiliz devinin yaz transfer döneminde Real Madrid'e resmi teklifi yapacağı öğrenildi.

90 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ederken 26 milyon euro ödediği Arda için, Arsenal en az 90 milyon euro ödemeye hazır.