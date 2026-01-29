Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante kararı! Sadettin Saran talimatı verdi

Türkiye'de Süper Lig ekipleri, 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe kurmayları da, N'Golo Kanté’yi günler öncesinden ikna etti ancak 6 aylık sözleşmesi bulunan kulübü Al-Ittihad engeline takışmıştı.

"Transfer gerçekleşmeyecek mi?" derken 34 yaşındaki orta sahanın menajerinden gelen haberle yeniden sarı-lacivertlileri umutlandırdı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yıldız oyuncunun transferinde bu kez daha temkinli davrandığı öğrenildi.

KANTE'NİN MENAJERİ GARANTİ VERDİ

Kante'nin menajerinin, "Siz son teklifinizi kulübe yapın, ben bu işi bitireceğim" söylemine rağmen transferi yapacak Ertan Torunoğulları başkanlığındaki ekibine son sözü söyledi. Saran da "Bu kez işlemler bitmeden gitmeyin. Tüm resmi evraklar imzaya hazır olunca gidin, alın ve gelin" talimatını verdi.

FRANSIZ BASINI İÇİN TRANSFER TAMAM

Fransa Milli Takım formasını da giyen Kante için ülkesinde yapılan haberlerde 34 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe forması giyeceği bilgisi yer aldı. Yapılan haberlerde şu ifadeler dikkat çekti:

"N'Golo Kante ve Al-İttihad arasındaki görüşmeler her an tamamlanabilir. Milli futbolcu artık Fenerbahçe formasını giyecek"