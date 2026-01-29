Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Spor
Editor
 Baran Aksoy

Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante kararı! Sadettin Saran talimatı verdi

Fenerbahçe'de taraftarın büyük bir heyecanla beklediği ancak yılan hikayesine dönen N'Golo Kante transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran, dev transfer için son sözü söyledi.

Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante kararı! Sadettin Saran talimatı verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 10:07

Türkiye'de Süper Lig ekipleri, 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe kurmayları da, N'Golo Kanté’yi günler öncesinden ikna etti ancak 6 aylık sözleşmesi bulunan kulübü Al-Ittihad engeline takışmıştı.

Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante kararı! Sadettin Saran talimatı verdi

"Transfer gerçekleşmeyecek mi?" derken 34 yaşındaki orta sahanın menajerinden gelen haberle yeniden sarı-lacivertlileri umutlandırdı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yıldız oyuncunun transferinde bu kez daha temkinli davrandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante kararı! Sadettin Saran talimatı verdi

KANTE'NİN MENAJERİ GARANTİ VERDİ

Kante'nin menajerinin, "Siz son teklifinizi kulübe yapın, ben bu işi bitireceğim" söylemine rağmen transferi yapacak Ertan Torunoğulları başkanlığındaki ekibine son sözü söyledi. Saran da "Bu kez işlemler bitmeden gitmeyin. Tüm resmi evraklar imzaya hazır olunca gidin, alın ve gelin" talimatını verdi.

Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante kararı! Sadettin Saran talimatı verdi

FRANSIZ BASINI İÇİN TRANSFER TAMAM

Fransa Milli Takım formasını da giyen Kante için ülkesinde yapılan haberlerde 34 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe forması giyeceği bilgisi yer aldı. Yapılan haberlerde şu ifadeler dikkat çekti:

"N'Golo Kante ve Al-İttihad arasındaki görüşmeler her an tamamlanabilir. Milli futbolcu artık Fenerbahçe formasını giyecek"

