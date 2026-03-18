Arda Güler parlamaya devam ediyor: Michael Olise ve Julian Alvarez gibi yıldızları da geride bıraktı!

Arda Güler'in Real Madrid performansı, Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka bir noktaya ulaştı. Who Scored'de yer alan bilgiye göre genç yetenek, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol pozisyonu hazırlayan futbolcu oldu ve Michael Olise ile Julian Alvarez gibi yıldızları dahi geride bıraktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN ÇOK GOL POZİSYONU HAZIRLAYAN 5 FUTBOLCU

1 - Arda Güler - 30 Servis | Real Madrid

2 - Alejandro Grimaldo - 28 Servis | Bayer Leverkusen

3 - Jens Petter Hauge - 27 Servis | Bodo/Glimt

4 - Julian Alvarez - 26 Servis | Atletico Madrid

5 - Michael Olise - 26 Servis | Bayern Münih