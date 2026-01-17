Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı ve maçın adamı seçildi!

La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Levante'yi ağırladı. İspanyol devi zorlu mücadeleyi 2-0 kazanırken, karşılaşmaya damga vuran Arda Güler de maçın oyuncusu seçildi.

ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA GİRDİ VE REAL MADRID'İ İPTEN ALDI

Xabi Alonso sonrasında Alvaro Arbeloa ile ilk maçını kaybeden Real Madrid'de, Levante müsabakasının ilk yarısı da golsüz sona erdi ve Arda Güler ikinci devrede oyuna dahil oldu! Ardından ise 58. dakikada kilidin açılmasında önemli rol oynayan Arda'nın pası, Kylian Mbappe'nin yerde kalmasıyla penaltıya dönüştü ve ilk gol geldi. Daha sonra ise 65. dakikada yine sahneye çıkan Arda Güler, Raul Asencio'ya asist yaptı ve Kral'ın Takımı 3 puanı hanesine yazdırdı.