Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
CANLI
 Burak Ayaydın

Florentino Perez'den Vinicius Junior kararı: Real Madrid'de sular durulmuyor!

Florentino Perez başkanlığındaki Real Madrid'de, Xabi Alonso'nun gönderilmesinin ardından Vinicius Junior kritiği de başladı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Vinicius Junior için hedef olarak yaz dönemini belirledi.

Florentino Perez'den Vinicius Junior kararı: Real Madrid'de sular durulmuyor!
Burak Ayaydın
17.01.2026
17.01.2026
Real Madrid'de sular durulmuyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Xabi Alonso hamlesiyle birlikte Vinicius Junior için de nihai kararını verdi.

Florentino Perez'den Vinicius Junior kararı: Real Madrid'de sular durulmuyor!

REAL MADRID'DE VINICIUS JUNIOR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Real Madrid'de Xabi Alonso ile büyük tartışmalar yaşayan ve genç antrenörün tezat bir durumda kalmasında başat faktörlerden olan 25 yaşındaki Vinicius Junior, gelecek yaz Real Madrid'den gönderilecek. Esasen ise İspanyol devinin; 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızı, ya bir takasta kullanması ya da yüksek bonservisle birlikte Suudi Arabistan'a yollaması bekleniyor.

Florentino Perez'den Vinicius Junior kararı: Real Madrid'de sular durulmuyor!

XABI ALONSO'YA EL CLASICO'DA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Real Madrid ile Barcelona arasındaki dev maçta oyundan alınan Vinicius Junior, kenara gelirken Xabi Alonso'ya büyük tepki göstermiş ve o anlar dünya basınında çok ses getirmişti.

Florentino Perez'den Vinicius Junior kararı: Real Madrid'de sular durulmuyor!

XABI ALONSO TAKIMLA UYUMUNU KAYBETMİŞTİ

Bayer Leverkusen'de tarihi bir başarı elde eden ve Real Madrid'e imza atan Xabi Alonso, Vinicius Junior başta olmak üzere birkaç isimle anlaşamamış ve sezon bitmeden görevine son verilmişti! Ayrıca da Brezilyalı hücumcu, Xabi Alonso'nun takımdan gönderilmesinin ardından veda paylaşımı yapmamasıyla da tekrar dikkat çekmişti.

Florentino Perez'den Vinicius Junior kararı: Real Madrid'de sular durulmuyor!

REAL MADRID'DE BİLETİ KESİLEN VINICIUS JUNIOR VE GENEL İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid formasıyla toplamda 350 maça çıkan Vinicius Junior, 112 gol atmış ve 91 asist yapmıştı. Son olarak da yetenekli kanat, Real Madrid'deki ilk dönemlerinde çok eleştirilmiş ama zamanla kendini ispatlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BREZİLYALI YILDIZLA HANGİ AVRUPA DEVİ İLGİLENİYOR?
PSG, Vinicius Junior'un durumunu uzun zamandır takip ediyordu.
Galatasaray'dan transferde ters köşe: Ademola Lookman beklerken bir başka Nijeryalı yıldız hamlesi!
Fenerbahçeli yıldıza Juventus'tan resmi teklif!
