Florentino Perez'den Vinicius Junior kararı: Real Madrid'de sular durulmuyor!

Real Madrid'de sular durulmuyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Xabi Alonso hamlesiyle birlikte Vinicius Junior için de nihai kararını verdi.

REAL MADRID'DE VINICIUS JUNIOR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Real Madrid'de Xabi Alonso ile büyük tartışmalar yaşayan ve genç antrenörün tezat bir durumda kalmasında başat faktörlerden olan 25 yaşındaki Vinicius Junior, gelecek yaz Real Madrid'den gönderilecek. Esasen ise İspanyol devinin; 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızı, ya bir takasta kullanması ya da yüksek bonservisle birlikte Suudi Arabistan'a yollaması bekleniyor.

XABI ALONSO'YA EL CLASICO'DA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Real Madrid ile Barcelona arasındaki dev maçta oyundan alınan Vinicius Junior, kenara gelirken Xabi Alonso'ya büyük tepki göstermiş ve o anlar dünya spor basınında çok ses getirmişti.

XABI ALONSO TAKIMLA UYUMUNU KAYBETMİŞTİ

Bayer Leverkusen'de tarihi bir başarı elde eden ve Real Madrid'e imza atan Xabi Alonso, Vinicius Junior başta olmak üzere birkaç isimle anlaşamamış ve sezon bitmeden görevine son verilmişti! Ayrıca da Brezilyalı hücumcu, Xabi Alonso'nun takımdan gönderilmesinin ardından veda paylaşımı yapmamasıyla da tekrar dikkat çekmişti.

REAL MADRID'DE BİLETİ KESİLEN VINICIUS JUNIOR VE GENEL İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid formasıyla toplamda 350 maça çıkan Vinicius Junior, 112 gol atmış ve 91 asist yapmıştı. Son olarak da yetenekli kanat, Real Madrid'deki ilk dönemlerinde çok eleştirilmiş ama zamanla kendini ispatlamıştı.