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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 00:59
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 01:11

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İtalya temsilcisi Roma ile İspanya ekibi Real Madrid, İtalya'da karşı karşıya geldi. Real Madrid, 3-1 yenik duruma düştüğü ve Arda Güler'in 2 asist yaptığı karşılaşmayı 4-3'lük skorla kazanarak "Devler Ligi"nde puanını 6'ya yükseltti. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşayan Roma ise 1 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 00:59
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 01:11

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. "Devler Ligi"nde 2. haftanın dev maçında İtalya temsilcisi ile İspanya temsilcisi , İtalya'da kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Roma'yı 4-3 mağlup etti.
Roma, De Roon'un golüyle 1-0 öne geçti, Mbappe durumu 1-1'e getirdi.
İkinci yarıda Malen'in golleriyle Roma 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.
Real Madrid, Arda Güler'in oyuna girmesinin ardından Espi, Endrick ve Rüdiger'in golleriyle maçı 4-3 kazandı.
Real Madrid'de Arda Güler, Endrick ve Rüdiger'in gollerinde 2 asistle yıldızlaştı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Ev sahibi Roma, karşılaşmanın 20. dakikasında De Roon'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Real Madrid, mücadelenin 25. dakikasında Mbappe'nin attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Roma, 51 ve 57. dakikalarda Malen'in attığı gollerle 2 farklı üstünlüğü yakaladı ve durum 3-1 oldu.

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı

Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu , karşılaşmanın 59. dakikasında Dumfries'in yerine oyuna dahil oldu.

Real Madrid, mücadelenin 83. dakikasında Espi'nin attığı golle farkı 1'e indirdi ve skor 3-2 oldu.

İspanyol ekibi, 85. dakikada Endrick ve 90. dakikada Rüdiger'in kaydettiği gollerle tarihi bir geri dönüşe imza atarak Roma karşısında 4-3 öne geçti.

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, deplasmanda Roma'yı 4-3 mağlup etti.

Real Madrid'de Endrick ve Rüdiger'in gollerinde asisti yapan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı 2 asistle tamamlayarak yıldızlaştı.

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı

Real Madrid, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Roma ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşayarak 1 puanda kaldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafttasında 21 Ekim Çarşamba günü sahasında ile karşılaşacak. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.

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#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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