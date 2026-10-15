UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. "Devler Ligi"nde 2. haftanın dev maçında İtalya temsilcisi Roma ile İspanya temsilcisi Real Madrid, İtalya'da kozlarını paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Roma'yı 4-3 mağlup etti. Roma, De Roon'un golüyle 1-0 öne geçti, Mbappe durumu 1-1'e getirdi. İkinci yarıda Malen'in golleriyle Roma 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Real Madrid, Arda Güler'in oyuna girmesinin ardından Espi, Endrick ve Rüdiger'in golleriyle maçı 4-3 kazandı. Real Madrid'de Arda Güler, Endrick ve Rüdiger'in gollerinde 2 asistle yıldızlaştı.

Ev sahibi Roma, karşılaşmanın 20. dakikasında De Roon'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Real Madrid, mücadelenin 25. dakikasında Mbappe'nin attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Roma, 51 ve 57. dakikalarda Malen'in attığı gollerle 2 farklı üstünlüğü yakaladı ve durum 3-1 oldu.

Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 59. dakikasında Dumfries'in yerine oyuna dahil oldu.

Real Madrid, mücadelenin 83. dakikasında Espi'nin attığı golle farkı 1'e indirdi ve skor 3-2 oldu.

İspanyol ekibi, 85. dakikada Endrick ve 90. dakikada Rüdiger'in kaydettiği gollerle tarihi bir geri dönüşe imza atarak Roma karşısında 4-3 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, deplasmanda Roma'yı 4-3 mağlup etti.

Real Madrid'de Endrick ve Rüdiger'in gollerinde asisti yapan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı 2 asistle tamamlayarak yıldızlaştı.

Real Madrid, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Roma ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşayarak 1 puanda kaldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafttasında 21 Ekim Çarşamba günü sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.