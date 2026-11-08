Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcudan 1 gol, 1 asist

İspanya La Liga'da 12. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. La Liga'da haftanın önemli maçlarından birinde Valencia ile Real Madrid, Mestalla Stadı'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Konuk ekip Real Madrid, karşılaşmanın 28. dakikasında Federico Valverde'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Real Madrid, mücadelenin 36. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Real Madrid, mücadelenin 75. dakikasında Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe'nin attığı golle durumu 3-0 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 3-0 mağlup etti.

Real Madrid, bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini aldı ve puanını 30'a yükseltti. Valencia ise ligdeki 7. yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.

ARDA GÜLER PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Valencia maçındaki 1 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 11'i ilk 11'de olmak üzere 16 maçta forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 4 gol atarken 6 asist yaptı.