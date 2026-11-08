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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 01:14

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcudan 1 gol, 1 asist

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Valencia ile Real Madrid, Mestalla Stadı'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki 10. galibiyetini aldı ve puanını 30'a yükseltti.

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Editor
 Yasin Aşan
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Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcudan 1 gol, 1 asist
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 01:14

İspanya 'da 12. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. La Liga'da haftanın önemli maçlarından birinde ile , Mestalla Stadı'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'de milli futbolcu , mücadeleye ilk 11'de başladı.

Konuk ekip Real Madrid, karşılaşmanın 28. dakikasında Federico Valverde'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Real Madrid, mücadelenin 36. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcudan 1 gol, 1 asist

Real Madrid, mücadelenin 75. dakikasında Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe'nin attığı golle durumu 3-0 yaptı.

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcudan 1 gol, 1 asist

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 3-0 mağlup etti.

Real Madrid, bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini aldı ve puanını 30'a yükseltti. Valencia ise ligdeki 7. yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcudan 1 gol, 1 asist

ARDA GÜLER PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Valencia maçındaki 1 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Arda Güler, Real Madrid'i zafere taşıdı! Milli futbolcudan 1 gol, 1 asist

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 11'i ilk 11'de olmak üzere 16 maçta forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 4 gol atarken 6 asist yaptı.

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ETİKETLER
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#real madrid
#Futbol
#Valencia
#la liga
#Mestalla Stadı
#Spor
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