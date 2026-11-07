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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 23:45

Galatasaray'da Okan Buruk, Amedspor galibiyetiyle ilgili konuştu! "Mutlu bir şekilde bitirdik"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Amedspor'u 4-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, "Çok iyi oynadık, iyi sonuçlar aldık. Bugünü de mutlu bir şekilde bitirdik. Oyuncularımı tebrik derim" dedi.

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Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Okan Buruk, Amedspor galibiyetiyle ilgili konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 23:45

'de 11. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın zirveyi yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde ile , İstanbul'da karşı karşıya geldi. 'ta oynanan ve 7 golün atıldığı mücadeleyi Galatasaray, 4-3'lük skorla kazandı. alatasaray bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 28'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü , Amedspor mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Okan Buruk, Amedspor galibiyetiyle ilgili konuştu! "Mutlu bir şekilde bitirdik"

Ligin ikincisine karşı oynadıklarını belirten Buruk, "Maçın sonucunu 4-3 bitti. Maç sonucuna baktığımızda, kimsenin oyun gücü ve puan olarak Amedspor'a şaşırmaması gerekiyor. Erken bir golle maça başladık. İlk yarı rakibimizi çok fazla kalemize getirmedik. İlk yarıya 2-0 önde girdik. 3-0 sonrası yediğimiz frikik golü ardından tekrar bir gol yememiz bizim açımızdan maçın değişmesine yol açtı. Daha sonra 4-2 oldu. Devamında 5-2'ye getirebilirdik, çok net pozisyon vardı. Genel olarak bu süreçte oynadığımız maçların sertliğine baktığımızda iki sevindirici olay var. Çok iyi oynadık, iyi sonuçlar aldık. Bugünü de mutlu bir şekilde bitirdik. Oyuncularımı tebrik derim. Birçoğu milli takıma gidecek. Bizi üzen sakatlıklar var. Osimhen'in sakatlığı, bugün Leoa oyundan çıktı. Yarın kontrolleri yapılacak. Tam kadro olduğumuza mutluydu. Bazen iyi giderken nazar değiyor. İnşallah en kısa zamanda dönerler" diye konuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk, Amedspor galibiyetiyle ilgili konuştu! "Mutlu bir şekilde bitirdik"

"5. SENEMİZ VE SAHAMIZDA SADECE 2 MAĞLUBİYET ALDIK"

İç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik rekorunun egale edilmesinin hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Sadece 41 maç özelinde bakmamız lazım. İki tane daha önemli şey var. 5. senemiz ve sahamızda sadece 2 mağlubiyet aldık. Galibiyet sayısı da çok yüksek. Taraftarımızın bize verdiği desteği, yaptıkları atmosferi biz de doğru oyunla besleyerek bu iç saha performansını veriyoruz. Bence önemli yanı bu. İç saha 4 şampiyonluk kutlamamız var. İnşallah bu sene de 5. kez kutlarız" şeklinde konuştu.

Orta sahada oyuncu sayısının kalabalık olduğunu söyleyen 53 yaşındaki teknik adam, "Ngaha oyuna girmediğinde, neden girmedi diye soruluyor. İlkay soruluyor. Orta saha oyuncu sayısının fazla olduğu yerde birilerini seçmek gerekiyor. Bu da bizim bazen zor olabiliyor. Oyuncularımıza süre vermek istiyoruz. Genç oyuncularımız süre vermek istiyoruz. Ngaha da onlardan biri. Herkesin onu sahada görmek istediği bir ortam var. Onu seçme nedenimiz, Ngaha ileriye dönük, Galatasaray için iyi bir orta saha oyuncusu olma yeteneği. Bu tür maçlarda onlara süre vereceğiz. İlkay her zaman bu takımın ağabeyi. İyi çalışıyor, iyi antrenman yapıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Okan Buruk, Amedspor galibiyetiyle ilgili konuştu! "Mutlu bir şekilde bitirdik"

"BATRAKOV'UN BU DEVAMLILIĞINI SÜRDÜRMESİ GEREKİYOR"

Rus futbolcu Aleksey Batrkov'un hem defansta hem de hücumda iyi işler yaptığını vurgulayan Okan Buruk, "Gol dışındaki performansına da bakmak gerekiyor. Bunu atlamamız gerekiyor. Ön alan baskısına gidiyor, orta sahaya yardıma gelen, dönen topları toplayan ve topladığı topları geçiş hücumuna döndüren bir oyuncu. Hem savuma hem hücum yönün konuşmak gerekiyor. Mertens ile ikisi çok farklı oyuncular. Mertens ikinci forvet tadında. Batrakov'un oyun görüşü çok önemli. Çok doğal bir insan. Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerinden sonra onu çok fazla yükseltmeye çalıştık. Ondan etkilenecek bir oyuncu değil. Kötü maçı da olabilir. Hep yüzde 100'ünü veren bir oyuncu. Bu da teknik direktör olarak çok önemli ve değerli. Onun da bu devamlılığını sürdürmesi gerekiyor. Şimdi milli takıma gidecek. Çok fazla üst üste maç oynadı. Onu sakatlıktan korumak için oyunun belli bölümlerinde onu çıkartmaya çalışıyorum" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk, Amedspor galibiyetiyle ilgili konuştu! "Mutlu bir şekilde bitirdik"

"HER MAÇTAN SONRA SAHA DAHA KÖTÜYE GİTTİ"

RAMS Park'ın zeminiyle ilgili soruya Buruk, "Kötü zemini gördüğümüz deplasmanda olduğumuz şikayet ediyoruz. İç saha olduğunda da belirtiyoruz. Bunu söylememiz gerekiyor. Kendi açımızdan bu zemin zaten iyi değildi. Bir önceki milli arada sıfırdan yeniledik. Çok önemli maliyetlerle kulüp zemini yeniledi. Bazen serilen çimlerin sahayla adaptasyonu olmayabiliyor. Kasımpaşa maçıyla başladık, sonra Barcelona maçı oynandı. Her maçtan sonra saha daha kötüye gitti. Bugün yine kötüydü. Burada kulüp elinden geleni yaptı. Bir firmaya yaptırıyoruz. İstediğimiz sonucu almadık. Bu arada sahayı düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Futbolcu sağlığı için sahalar önemli" diye cevap verdi.

Galatasaray'da Okan Buruk, Amedspor galibiyetiyle ilgili konuştu! "Mutlu bir şekilde bitirdik"

BURUK'TAN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sahaya dönüş sürecini gün gün takip edeceklerini belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Net bir süre yok. Tahmini süreler var. Gün gün takip etmek gerekiyor. Milli aranın olması, bizim için 2 haftalık kazanç oldu. Gün gün takip edilip, o süreç değerlendirilecek. Bir hafta için, 3 gün için, 5 gün için onu risk etmeyeceğimiz yerler olabilir. Bu iki hafta bizim için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"TORREIRA, GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın her zaman yüzde 100'ünü verdiğini vurgulayan Okan Buruk, "Torreira'nın 5. senesi. Her çıktığı maçta yüzde 100'ünü veren bir Torreira var. Şampiyonluklarda payı var. Saha dışında arkadaşlıklarıyla olan iletişimi iyi. Bu sene en yalnız sezonlarından biri yaşıyor, onun en yakın arkadaşları Muslera, Icardi yok. O da zaman zaman bu yalnızlığı yaşadı. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Takımın kaptanların biri. Arkadaşlarını her zaman motive ediyor. Böyle bir oyuncu ile çalıştığımız için mutluyum. İyi de bir profesyonel. Hem iyi oyuncu, hem de çok çalışıyor" şeklinde konuştu.

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