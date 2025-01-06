Arda Güler sahne aldı! Real Madrid farka koştu
Milli futbolcumuz Arda Güler, takımının Kral Kupası Son 32 Turu maçında karşılaştığı Minera maçına ilk 11'de başladı. 90 dakika sahada kalan Arda Güler, karşılaşmayı 2 golle süslerken gecenin yıldızı oldu.
İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda oynanan Minera - Real Madrid maçına Arda Güler gecenin yıldızı oldu.
Milli futbolcumuz Arda Güler, kupa maçında aldığı forma şansını iyi değerlendirdi ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözünde büyüdü. Karşılaşmaya 11'de başlayan genç yıldız adayı 2 gol attığı gecenin ön plana çıkan ismi olmayı başardı.
Real Madrid, Minera deplasmanında 5-0'lık skorla kazandı.
FORMA DEĞİŞTİRME TALEBİ GELDİ
Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğü sonrası yaşananlar maçın önüne geçti. Minera forması giyen Omar Pedromo, maçın sona ermesini beklemeden Arda Güler'in formasını istedi.
Arda Güler, Omar Pedromo'nun bu talebine olumlu yanıt verdi ve oyuncular soyunma odasına girmeden forma değişimi yaşandı.