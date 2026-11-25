UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nin 5. haftasının önemli maçlarından birinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile Hollanda temsilcisi PSV, İspanya'da Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Konuk ekip PSV, mücadelenin 32. dakikasında Perisic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve devre arasına Hollanda ekibinin üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise adeta Real Madrid fırtınası esti. İspanyol ekibi, mücadeleyi 50. dakikada Valverde, 60. dakikada Bellingham, 64 ve 84. dakikalarda Mbappe ve 87. dakikada Vinicius'un golleriyle 5-1 kazandı.

Real Madrid, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti. PSV ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Arsenal'e konuk olacak. PSV ise Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında aynı gün sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Arda, ikinci yarıda galibiyete uzanan Real Madrdi'de Valverde'nin ve Mbappe'nin ilk golünün pasını vererek maçta yıldızlaştı.

21 yaşındaki genç oyuncu, 70. dakikada oyundan çıkarak yerini Camavinga'ya bıraktı.