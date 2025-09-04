Arda Güler tüm milli takımlara dikkat çekti!

2026 Dünya Kupası serüvenine zaferle başlayan Türkiye'de, Arda Güler gidişata değindi. Ayrıca halihazırdaki beklentilerini anlatan Arda, tüm milli sporcuları da unutmadı.

ARDA GÜLER'DEN ÖNEMLİ NÜANSLAR

Gürcistan maçı ile ilgili konuşan Arda, "Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz. İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

MERT MÜLDÜR'DEN 'DEJAVU' DETAYI

Mücadelede ilk golü atan Mert, "Biraz dejavu gibi oldu ama golü kim atarsa atsın fark etmiyor. Önemli olan çok iyi başlamış olmamız. Çok iyi mücadele ettik. Herkes %100'ünü verdi. Çok mutluyuz. İnşallah ikinci maçta da aynı performansı göstereceğiz." dedi.