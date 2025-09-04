Menü Kapat
28°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Arda Güler tüm milli takımlara dikkat çekti!

Arda Güler'den Gürcistan maçı sonrası analizler geldi. Genç yıldız, İspanya karşılaşması öncesinde olumlu mesajlar verdi.

Arda Güler tüm milli takımlara dikkat çekti!
2026 Dünya Kupası serüvenine zaferle başlayan 'de, gidişata değindi. Ayrıca halihazırdaki beklentilerini anlatan Arda, tüm milli sporcuları da unutmadı.

ARDA GÜLER'DEN ÖNEMLİ NÜANSLAR

maçı ile ilgili konuşan Arda, "Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz. İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Arda Güler tüm milli takımlara dikkat çekti!

MERT MÜLDÜR'DEN 'DEJAVU' DETAYI

Mücadelede ilk golü atan Mert, "Biraz dejavu gibi oldu ama golü kim atarsa atsın fark etmiyor. Önemli olan çok iyi başlamış olmamız. Çok iyi mücadele ettik. Herkes %100'ünü verdi. Çok mutluyuz. İnşallah ikinci maçta da aynı performansı göstereceğiz." dedi.

Arda Güler tüm milli takımlara dikkat çekti!

TÜRKİYE İÇİN SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
A Milli Takım, kritik maçları kazanmayı ve 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor.
Hakan Çalhanoğlu sürece noktayı koydu: "Yunus Akgün de yanımda!"
Vincenzo Montella'dan İspanya mesajı!
#Türkiye
#a milli takım
#arda güler
#arda güler
#gürcistan
#gürcistan
#Spor
