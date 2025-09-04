Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu sürece noktayı koydu: "Yunus Akgün de yanımda!"

A Milli Takım'da Gürcistan galibiyeti sonrası röportajlar gelmeye devam ediyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, TV8'e açıklamalarda bulundu ve Yunus Akgün sürecini netleştirdi.

Hakan Çalhanoğlu sürece noktayı koydu:
04.09.2025
04.09.2025
, ve Yunus Akgün'ün kavga ettiği söylentisiyle epey gündemi meşgul etmişti. An itibarıyla ise kaptan, iddiaların tam aksi yönde mesajlar verdi.

Hakan Çalhanoğlu sürece noktayı koydu: "Yunus Akgün de yanımda!"

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN KRİTİK SÖZLER

"Farklı bir maç bekledik aslında. Daha pres yapan bir takım bekledik. Farklı bir skor alabilirdik. Kırmızı karttan sonra zorlandık ama önemli olan 3 puan. Yunus da yanımda, gözü morarmadı (Gülerek). Burası milli takım, burada öyle bir şey yok! Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem ne Abdülkerim... Hepimiz ağabey kardeşiz burada. Burası milli takım! Mutluyuz, Yunus yanımda, öyle bir sıkıntımız yok! Hedefimiz büyük, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Daha iyi olmak istiyoruz. İkinci yarıda daha çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Önemli olan 3 puanla başlamak. Şimdi sıra Konya'da. Orada tarihi zaferlerimiz var. İnşallah yine nasip olur. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Taraftarımız elinden geleni yapar, biz de elimizden geleni yapacağız."

Hakan Çalhanoğlu sürece noktayı koydu: "Yunus Akgün de yanımda!"

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE KONYA'DA KİMİ AĞIRLAYACAK?
A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek.
