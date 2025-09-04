Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Vincenzo Montella'dan İspanya mesajı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyetinin ardından TV8'e açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, İspanya için de ayrıca kritik yorumlar yaptı.

GİRİŞ:
04.09.2025
04.09.2025
04.09.2025
, 'ndeki ilk maçında deplasmanına çıktı ve 3-2 galip geldi. Süreçten memnun olan , önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi.

VINCENZO MONTELLA'DAN KRİTİKLER

"Bütün futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Önemli bir mücadele verdiler ve maçı almak için her şeyi yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı, zorlu bir deplasmanda galibiyet aldık. Gururlanıyoruz bu şekilde. Anlık bir durumda, maç değişebiliyor. Gürcistan'ı da tebrik etmek lazım. Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Son yarım saatte kenetlenme, takım ruhu oldu. Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik. Ne kadar gururlandığımızı buradan söylemek istiyorum. Çok fazla çalışkan bir gruba sahibiz. Son 3 günde 15 tane video analiz yaptık. Sonuna kadar çalışıyorlar ve biz bu grup olmasa bunu başaramazdık. Çok çalışkanlar ve sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar! İspanya konusunda polemiklere girmek istemem ama bir yandan da gülümsetiyorlar. Daha çok çalışmam için motivasyon oluyor bana. Bu tarz bir şey olduğunda daha çok derinleşiyoruz. Biz mutluyuz. Tabii ki saygı duyuyoruz. Avrupa'nın birinci takımı olduklarını biliyoruz ama bizim elimizde silahlarımız var. Bu tarz maçlarda daha çok hırs yapıyoruz. İspanya'ya karşı elimizden geleni yapacağız."

YUNUS AKGÜN'DEN HEDEFLER

"Güzel bir başlangıç yaptık. Kırmızı kart bizi üzdü ama kazanmasını bildik. Hakan ağabey ile yan yanaydık ve güldük. Hakan ağabey bu takımın kaptanı ve lideri. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir ortam var. Bunu bozmaya çalışmayalım. Böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İdmanlarda çalıştığımız goldü. Tam da istediğimiz oldu. Bunun analizini yapacağız. Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz."

