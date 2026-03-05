Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Arda Güler yerden yere vuruldu! Takım arkadaşları cephe aldı: "Bencilin teki"

Real Madrid'de üst üste alınan Osasuna ve Getafe mağlubiyetlerinin ardından takım içinde Arda Güler'e karşı bir cephe alındığı öne sürüldü. Bazı takım arkadaşları tarafından adeta yerden yere vurulan Güler için "Bencil, kötü karar veriyor ve oyunu yavaşlatıyor" gibi ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler yerden yere vuruldu! Takım arkadaşları cephe aldı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 11:12

İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Osasuna ve Getafe mağlubiyetlerinden sonra takımda hedef Arda Güler oldu.

HABERİN ÖZETİ

Arda Güler yerden yere vuruldu! Takım arkadaşları cephe aldı: "Bencilin teki"

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid'de üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından soyunma odasında Arda Güler'e yönelik eleştirilerin arttığı iddia edildi.
Takımdaki önemli bir grubun Arda Güler'i hedef aldığı belirtildi.
Arda Güler'in topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünden şikayet ediliyor.
Arda Güler'in takımın oyununu yavaşlattığı ve diğer oyuncularla bağlantı kuramadığı iddia ediliyor.
Arda Güler'in birçok pozisyonda bireysel davrandığı ve kötü kararlar verdiği öne sürülüyor.
Henüz 20 yaşında genç bir yetenek olsa da Arda Güler'e karşı sabrın tükenmeye başladığı ifade ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Arda Güler yerden yere vuruldu! Takım arkadaşları cephe aldı: "Bencilin teki"

El Nacional'ın haberine göre; Real Madrid soyunma odasında Arda Güler'e karşı sesler yükseldiği aktarıldı. Haberde, takım içindeki önemli bir grubun Arda'yı hedef aldığı belirtildi.

Arda Güler yerden yere vuruldu! Takım arkadaşları cephe aldı: "Bencilin teki"

"BENCİL, KÖTÜ KARAR VERİYOR, OYUNU YAVAŞLATIYOR"

İşte haberdeki o ifadeler:

"Soyunma odasındaki bir bölüm, Arda Güler'in topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünden şikayet ediyor. Arda'nın takımın oyununu yavaşlattığını ve Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve kadronun geri kalanıyla bir türlü bağlantı kuramadığını iddia ediyorlar. Ayrıca birçok pozisyonda aşırı bireysel davrandığı ve son bölgede kötü kararlar verdiği için de Arda'yı suçluyorlar."

Arda Güler yerden yere vuruldu! Takım arkadaşları cephe aldı: "Bencilin teki"

"SABIR TÜKENMEYE BAŞLADI"

Ayrıca haberde; Arda'nın henüz 20 yaşında genç bir yetenek olduğunun altı çizilse de "Sabır tükenmeye başladı" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor
Nicolo Zaniolo'dan transfer kararı: Galatasaray'daki sözleşmesi devam ediyordu!
Victor Osimhen için PSG'den nihai karar!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.