İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Osasuna ve Getafe mağlubiyetlerinden sonra takımda hedef Arda Güler oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Arda Güler yerden yere vuruldu! Takım arkadaşları cephe aldı: "Bencilin teki" Real Madrid'de üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından soyunma odasında Arda Güler'e yönelik eleştirilerin arttığı iddia edildi. Takımdaki önemli bir grubun Arda Güler'i hedef aldığı belirtildi. Arda Güler'in topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünden şikayet ediliyor. Arda Güler'in takımın oyununu yavaşlattığı ve diğer oyuncularla bağlantı kuramadığı iddia ediliyor. Arda Güler'in birçok pozisyonda bireysel davrandığı ve kötü kararlar verdiği öne sürülüyor. Henüz 20 yaşında genç bir yetenek olsa da Arda Güler'e karşı sabrın tükenmeye başladığı ifade ediliyor.

El Nacional'ın haberine göre; Real Madrid soyunma odasında Arda Güler'e karşı sesler yükseldiği aktarıldı. Haberde, takım içindeki önemli bir grubun Arda'yı hedef aldığı belirtildi.

"BENCİL, KÖTÜ KARAR VERİYOR, OYUNU YAVAŞLATIYOR"

İşte haberdeki o ifadeler:

"Soyunma odasındaki bir bölüm, Arda Güler'in topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünden şikayet ediyor. Arda'nın takımın oyununu yavaşlattığını ve Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve kadronun geri kalanıyla bir türlü bağlantı kuramadığını iddia ediyorlar. Ayrıca birçok pozisyonda aşırı bireysel davrandığı ve son bölgede kötü kararlar verdiği için de Arda'yı suçluyorlar."

"SABIR TÜKENMEYE BAŞLADI"

Ayrıca haberde; Arda'nın henüz 20 yaşında genç bir yetenek olduğunun altı çizilse de "Sabır tükenmeye başladı" ifadelerine yer verildi.