Arda Güler yerden yere vuruldu! Takım arkadaşları cephe aldı: "Bencilin teki"

İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Osasuna ve Getafe mağlubiyetlerinden sonra takımda hedef Arda Güler oldu.
El Nacional'ın haberine göre; Real Madrid soyunma odasında Arda Güler'e karşı sesler yükseldiği aktarıldı. Haberde, takım içindeki önemli bir grubun Arda'yı hedef aldığı belirtildi.
İşte haberdeki o ifadeler:
"Soyunma odasındaki bir bölüm, Arda Güler'in topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünden şikayet ediyor. Arda'nın takımın oyununu yavaşlattığını ve Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve kadronun geri kalanıyla bir türlü bağlantı kuramadığını iddia ediyorlar. Ayrıca birçok pozisyonda aşırı bireysel davrandığı ve son bölgede kötü kararlar verdiği için de Arda'yı suçluyorlar."
Ayrıca haberde; Arda'nın henüz 20 yaşında genç bir yetenek olduğunun altı çizilse de "Sabır tükenmeye başladı" ifadelerine yer verildi.