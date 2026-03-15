Arda Güler yılın golünü attı! 70 metreden kaleciyi avladı

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık unutulmaz bir gole imza attı. 70 metreden topu ağlara gönderen Güler'in golü karşılaşmaya damga vurdu.

Özetle

REAL MADRİD İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid, 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde ve 66. dakikada Dean Huijsen'in golleriyle 3-0 öne geçti. Elce, 85. dakikada Manuel Ibanez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye indirdi.

ARDA GÜLER 70 METREDEN GOL ATTI

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti ve maçın skorunu belirledi.

PUAN FARKI 1'E İNDİ

Maçı 4-1 kazanan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve bir maçı eksik lider Barcelona ile puan farkını bire indirdi.