Arda Güler yılın golünü attı! 70 metreden kaleciyi avladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık unutulmaz bir gole imza attı. 70 metreden topu ağlara gönderen Güler'in golü karşılaşmaya damga vurdu.
LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid, 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde ve 66. dakikada Dean Huijsen'in golleriyle 3-0 öne geçti. Elce, 85. dakikada Manuel Ibanez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye indirdi.
Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti ve maçın skorunu belirledi.
Maçı 4-1 kazanan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve bir maçı eksik lider Barcelona ile puan farkını bire indirdi.