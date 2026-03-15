Arda Güler yılın golünü attı! 70 metreden kaleciyi avladı

İspanyol devi Real Madrid, lig maçında ağırladığı Elche'yi 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Mücadeleye milli futbolcumuz Arda Güler'in attığı harika gol damga vurdu. Kalecinin açıldığını fark edip kendi yarı sahasından şut çeken Güler, yaklaşık 70 metrelik mesafeden topu ağlara gönderdi.

Arda Güler yılın golünü attı! 70 metreden kaleciyi avladı
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 03:09
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 03:17

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık unutulmaz bir gole imza attı. 70 metreden topu ağlara gönderen Güler'in golü karşılaşmaya damga vurdu.

HABERİN ÖZETİ

Arda Güler yılın golünü attı! 70 metreden kaleciyi avladı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid, Elche'yi 4-1 yendiği maçta Arda Güler'in yaklaşık 70 metreden attığı unutulmaz golle dikkat çekti ve lider Barcelona ile puan farkını bire indirdi.
Real Madrid, Elche'yi 4-1 mağlup etti.
Arda Güler, yaklaşık 70 metreden attığı spektaküler golle maça damga vurdu.
Bu galibiyetle Real Madrid, LaLiga lideri Barcelona ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.
REAL MADRİD İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid, 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde ve 66. dakikada Dean Huijsen'in golleriyle 3-0 öne geçti. Elce, 85. dakikada Manuel Ibanez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye indirdi.

Arda Güler yılın golünü attı! 70 metreden kaleciyi avladı

ARDA GÜLER 70 METREDEN GOL ATTI

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti ve maçın skorunu belirledi.

Arda Güler yılın golünü attı! 70 metreden kaleciyi avladı

PUAN FARKI 1'E İNDİ

Maçı 4-1 kazanan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve bir maçı eksik lider Barcelona ile puan farkını bire indirdi.

