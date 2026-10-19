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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 00:22

Arda Güler'den muhteşem gol! Milli futbolcu, Real Madrid'i zafere taşıdı

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Sevilla, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Real Madrid, karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazanarak puanını 21'e yükseltti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, attığı harika golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Arda Güler'den muhteşem gol! Milli futbolcu, Real Madrid'i zafere taşıdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 00:22

İspanya 'da heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi. Real Madrid'de milli futbolcu maça ilk 11'de başladı.

Real Madrid, mücadelenin 30. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Arda Güler'den muhteşem gol! Milli futbolcu, Real Madrid'i zafere taşıdı

Real Madrid, karşılaşmanın 37. dakikasında bir gol daha buldu. Eflatun-beyazlılarda Kylian Mbappe skoru 2-0 yaptı.

Arda Güler'den muhteşem gol! Milli futbolcu, Real Madrid'i zafere taşıdı

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Arda Güler'den muhteşem gol! Milli futbolcu, Real Madrid'i zafere taşıdı

Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Real Madrid, 63. dakikada Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle durumu 3-0'a getirdi.

Arda Güler'den muhteşem gol! Milli futbolcu, Real Madrid'i zafere taşıdı

Sevilla, mücadelenin 80. dakikasında Bueno'nun golüyle farkı 2'ye indirdi ve skor 3-1 oldu. Real Madrid, 82. dakikada Yan Diomande'nin attığı golle farkı yeniden 3'e yükseltti ve durum 4-1'e geldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.

Real Madrid, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 21'e yükseltti. Sevilla ise ligdeki 3. yenilgisini yaşayarak 14 puanda kaldı.

Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak. Sevilla ise ligin 10. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.

Arda Güler'den muhteşem gol! Milli futbolcu, Real Madrid'i zafere taşıdı

ARDA GÜLER, MUHTEŞEM GOLÜYLE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Mücadelenin 30. dakikasında Real Madrid'de sahneye çıkan milli futbolcu Arda Güler, ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşla harika bir gole imza attı.

Real Madrid'de bu sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere 10 maçta forma giyen Arda, 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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ETİKETLER
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#sevilla
#la liga
#santiago bernabeu
#Spor
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