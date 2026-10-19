Arda Güler'den muhteşem gol! Milli futbolcu, Real Madrid'i zafere taşıdı

İspanya La Liga'da heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Real Madrid ile Sevilla, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı.

Real Madrid, mücadelenin 30. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid, karşılaşmanın 37. dakikasında bir gol daha buldu. Eflatun-beyazlılarda Kylian Mbappe skoru 2-0 yaptı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Real Madrid, 63. dakikada Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle durumu 3-0'a getirdi.

Sevilla, mücadelenin 80. dakikasında Bueno'nun golüyle farkı 2'ye indirdi ve skor 3-1 oldu. Real Madrid, 82. dakikada Yan Diomande'nin attığı golle farkı yeniden 3'e yükseltti ve durum 4-1'e geldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.

Real Madrid, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 21'e yükseltti. Sevilla ise ligdeki 3. yenilgisini yaşayarak 14 puanda kaldı.

Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak. Sevilla ise ligin 10. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.

ARDA GÜLER, MUHTEŞEM GOLÜYLE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Mücadelenin 30. dakikasında Real Madrid'de sahneye çıkan milli futbolcu Arda Güler, ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşla harika bir gole imza attı.

Real Madrid'de bu sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere 10 maçta forma giyen Arda, 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.