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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 23:02

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 83-80'lik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi. Beşiktaş, devreye 44-39 önde girdiği maçta rakibini 83-80 yendi ve ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Galatasaray MCT Technic ise ligdeki 3. yenilgisini yaşadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 83-80'lik galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 23:02

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde ile , Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 83-80'lik galibiyet

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray MCT Technic'i 83-80 mağlup etti.
Maç, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.
Galatasaray MCT Technic ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.
Beşiktaş devre arasına 44-39 önde girdi.
Üçüncü çeyrek sonunda Beşiktaş'ın 64-60'lık üstünlüğü vardı.
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Galatasaray MCT Technic 5 puanda kaldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray MCT Technic, ilk 5 dakikayı 10-6 üstün bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu çeyrekte özellikle Metu ve Şehmus Hazer ile skor üretti. Beşiktaş ise Furkan Korkmaz ve Zizic'in sayılarıyla rakibine karşılık vermeye çalıştı. Mücadelenin ilk çeyreği Galatasaray MCT Technic'in 22-19 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 83-80'lik galibiyet

İkinci çeyrekte tempoyu artıran siyah-beyazlılar, Metecan Birsen'in 13. dakikada orta mesafeden basketiyle 6-0'lık seri yakalayarak öne geçti ve skor 30-27 oldu. Bu çeyrekte özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla hücumdaki üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş, soyunma odasına 44-39 önde gitti.

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 83-80'lik galibiyet

Mücadelenin ikinci yarısına da etkili başlayan Beşiktaş, 27. dakikada Furkan Korkmaz'ın turnikesiyle aradaki farkı 10'a çıkardı. Dış atıştan bulduğu basketlerle aradaki farkı azaltmaya çalışan Galatasaray ise 29. dakikada Buğrahan Tuncer'in üç sayılık isabetiyle 9-0'lık seri yakalayarak aradaki farkı 1'e indirdi ve durum 58-57 oldu. Beşiktaş ise bu basketin hemen ardından Furkan Korkmaz'ın üç sayılık isabetiyle rakibine cevap vererek skoru 61-57 yaptı ve farkı 4'e çıkardı. Beşiktaş, Brown'ın son saniyelerdeki üç sayılık basketiyle de dördüncü periyoda 64-60 üstün gitti.

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 83-80'lik galibiyet

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, 32. dakikada Furkan Korkmaz'ın smacıyla 5-0'lık seri yakaladı ve skor 69-60 oldu. Bu dakikadan sonra daha iyi savunma yapmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, 39. dakikada Nikolic'in üç sayılık basketiyle 7-0'lık seri yakaladı ve durumu 75-73'e getirerek farkı 2'ye düşürdü. Beşiktaş ise maçın bitmesine 1 dakika kala Nowell ve Brown'ın üç sayılık basketleriyle aradaki farkı açtı. Sarı-kırmızılı ekip, son saniyede Simpson ile uzaktan üç sayılık isabet bulsa da Beşiktaş maçtan 83-80 galip ayrıldı.

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 83-80'lik galibiyet

Beşiktaş, bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray MCT Technic ise ligdeki 3. yenilgisini yaşayarak 5 puanda kaldı.

Beşiktaş, Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda 'ne konuk olacak. Galatasaray MCT Technic ise ligin 5. haftasında sahasında Pizza Bulls Bordo Bandırma'yı ağırlayacak.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Bahçeşehir Koleji
#Basketbol
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Galatasaray MCT Technic
#Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi
#Spor
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