Fenerbahçe Tarfin evinde yenildi! Sarı-lacivertliler, Aliağa Petkimspor'a kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe Tarfin ile Aliağa Petkimspor, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Aliağa Petkimspor, ilk çeyreği 24-12 önde tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde oyuna ağırlığını koyup farkı azaltsa da devreye önde giren taraf 39-33'lük skorla Aliağa Petkimspor oldu.

Maçın üçüncü çeyreği dengeli geçerken bu periyotta da üstünlüğünü korumayı başaran Aliağa Petkimspor, son çeyreğe 58-51 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan Aliağa Petkimspor, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 82-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla ligdeki 2. yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı. Aliağa Petkimspor ise ligdeki 2. galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Karşıyaka'ya konuk olacak. Aliağa Petkimspor ise 5. hafta maçında deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.