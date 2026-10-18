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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 21:56

Fenerbahçe Tarfin evinde yenildi! Sarı-lacivertliler, Aliağa Petkimspor'a kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Aliağa Petkimspor, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Tarfin, mücadeleyi 82-77'lik skorla kaybederek ligdeki 2. yenilgisini yaşadı. Aliağa Petkimspor ise ligdeki 2. galibiyetini aldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin evinde yenildi! Sarı-lacivertliler, Aliağa Petkimspor'a kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 21:56

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile Aliağa Petkimspor, 'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Aliağa Petkimspor, ilk çeyreği 24-12 önde tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin evinde yenildi! Sarı-lacivertliler, Aliağa Petkimspor'a kaybetti

Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde oyuna ağırlığını koyup farkı azaltsa da devreye önde giren taraf 39-33'lük skorla Aliağa Petkimspor oldu.

Fenerbahçe Tarfin evinde yenildi! Sarı-lacivertliler, Aliağa Petkimspor'a kaybetti

Maçın üçüncü çeyreği dengeli geçerken bu periyotta da üstünlüğünü korumayı başaran Aliağa Petkimspor, son çeyreğe 58-51 önde girdi.

Fenerbahçe Tarfin evinde yenildi! Sarı-lacivertliler, Aliağa Petkimspor'a kaybetti

Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan Aliağa Petkimspor, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 82-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin evinde yenildi! Sarı-lacivertliler, Aliağa Petkimspor'a kaybetti

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla ligdeki 2. yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı. Aliağa Petkimspor ise ligdeki 2. galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe Tarfin, Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda 'ya konuk olacak. Aliağa Petkimspor ise 5. hafta maçında deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.

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ETİKETLER
#Basketbol
#karşıyaka
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu
#Aliağa Petkimspor
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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