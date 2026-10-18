Dev maçta kazanan VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında Eczacıbaşı Peron İstanbul ile VakıfBank, Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Eczacıbaşı Peron İstanbul oldu. İlk seti 25-14 önde tamamlayan turuncu-beyazlılar, maçta 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci setinde de etkili oyununu sürdüren Eczacıbaşı Peron İstanbul, seti 25-18 kazanarak maçta durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın üçüncü setinde oyuna ağırlığını koyan taraf ise VakıfBank oldu. Sarı-siyahlıların seti 25-18 kazanmasıyla maçta durum 2-1'e geldi.

Maçın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne olurken bu seti 25-22 kazanan VakıfBank, skoru 2-2'ye getirdi.

Dev mücadelenin netice setinde etkili bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 15-9, maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

VakıfBank, bu sonuçla ligde 4'te 4 yaptı. Eczacıbaşı Peron İstanbul ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.