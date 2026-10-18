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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 21:41

Dev maçta kazanan VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında dev maçta Eczacıbaşı Peron İstanbul ile VakıfBank, Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. VakıfBank, 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak ligde 4'te 4 yaptı. Eczacıbaşı Peron İstanbul ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Dev maçta kazanan VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 21:41

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında Eczacıbaşı Peron İstanbul ile , Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Eczacıbaşı Peron İstanbul oldu. İlk seti 25-14 önde tamamlayan turuncu-beyazlılar, maçta 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci setinde de etkili oyununu sürdüren Eczacıbaşı Peron İstanbul, seti 25-18 kazanarak maçta durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın üçüncü setinde oyuna ağırlığını koyan taraf ise VakıfBank oldu. Sarı-siyahlıların seti 25-18 kazanmasıyla maçta durum 2-1'e geldi.

Maçın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne olurken bu seti 25-22 kazanan VakıfBank, skoru 2-2'ye getirdi.

Dev mücadelenin netice setinde etkili bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 15-9, maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

Dev maçta kazanan VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi

VakıfBank, bu sonuçla ligde 4'te 4 yaptı. Eczacıbaşı Peron İstanbul ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

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ETİKETLER
#VakıfBank
#Voleybol
#vodafone sultanlar ligi
#Eczacıbaşı Peron İstanbul
#Eczacıbaşı Spor Kulübü Hdi Sigorta Spor Salonu
#Spor
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