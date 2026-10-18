Başakşehir evinde 2-1 kazandı! Gaziantep FK'nin mağlubiyet serisi 3 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Alpaslan Şen düdük çaldı.

Ev sahibi Başakşehir, karşılaşmanın 8. dakikasında öne geçti. Turuncu-lacivertlilerin atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Shomurodov, pasını yay içindeki Umut Bozok'a vererek koşusuna devam etti. Umut, meşin yuvarlağı sağdan atağa katılan Olsen'e aktarmak isterken Camara'ya çarpan top altıpas gerisindeki Shomurodov'a geldi. Özbek futbolcu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 1-0 oldu.

29. dakikada Başakşehir'in bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Olsen'in sağdan ortasında altıpas önündeki Umut Bozok'un kafayla vurduğu topu kaleci Tobiasz çizgiden çıkardı. Altıpas içindeki Brnic, topu ağlara gönderdi. Hakem Alpaslan Şen, gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. VAR'daki Halil Umut Meler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şen, Umut'un topa elle müdahale ettiğini belirleyerek golü geçersiz saydı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına İstanbul Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Konuk ekip Gaziantep FK, maçın 66. dakikasında beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Kozlowski'nin ortasında altıpasta Ba ile mücadeleye giren Serdar Dursun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi.

81. dakikada İstanbul Başakşehir, bir kez daha üstünük kurdu. Ceza sahası dışında seri paslaşmalarla ilerleyen ev sahibi ekipte Umut Güneş, ceza yayının solundan çıkardığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İstanbul Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

İstanbul Başakşehir, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti. Gaziantep FK ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise ligin 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.