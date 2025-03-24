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 | Burak Ayaydın

Arda Güler'den Szoboszlai'ye bir gönderme daha! "Bu adam şaka gibi"

Arda Güler ve Dominik Szoboszlai arasındaki gerilim devam ediyor. Milli yıldız Arda Güler, bu sefer de attığı hikâye ile Dominik Szoboszlai'ye cevap verdi ve "Bu adam şaka gibi." dedi.

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Arda Güler'den Szoboszlai'ye bir gönderme daha!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 18:04

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off etabında Macaristan ile 2 maç oynadı ve toplamda 6-1'lik skorla galip geldi. Esasen ise kritik mücadelelerin gölgesinde bambaşka bir olay yaşandı ve Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gerginlik çıktı.

ARDA GÜLER'DEN DOMINIK SZOBOSZLAI'YE 'SUS' İŞARETİ

Müsabakanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda Szoboszlai, Arda Güler'e sert bir tepki gösterdi ve fiziksel temasta bulundu. Arda ise bu harekete karşılık olarak rakibine eliyle 'sus' işareti yaparak "Çeneni kapat." dedi.

GERGİNLİK SAHA DIŞINA ÇIKTI

Szoboszlai, karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına "1088" yorumunu bıraktı. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 1088 dakika süre almış ve forma bulma sıkıntıları yaşamıştı.

Szoboszlai, Arda'nın 'Sus' işaretini kendine yediremedi! Maçtan sonra Instagram'da olay yorum: 1088 - Son Dakika Spor Haberleri

ARDA GÜLER'DEN YENİ PAYLAŞIM

Instagram hikâyesinden paylaşım yapan milli yıldız, "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?" diye sordu.

Sıkça Sorulan Sorular

PLAY-OFF ETABI NASIL SONUÇLANDI?
İki maçta da Macaristan'ı mağlup eden A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.
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ETİKETLER
#arda güler
#arda güler
#UEFA Uluslar Ligi
#UEFA Uluslar Ligi
#Macaristan Türkiye
#Dominik Szoboszlai
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