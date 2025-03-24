Arda Güler'den Szoboszlai'ye bir gönderme daha!

Arda Güler ve Dominik Szoboszlai arasındaki gerilim devam ediyor. Milli yıldız Arda Güler, bu sefer de attığı hikâye ile Dominik Szoboszlai'ye cevap verdi ve "Bu adam şaka gibi." dedi.

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off etabında Macaristan ile 2 maç oynadı ve toplamda 6-1'lik skorla galip geldi. Esasen ise kritik mücadelelerin gölgesinde bambaşka bir olay yaşandı ve Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gerginlik çıktı.

ARDA GÜLER'DEN DOMINIK SZOBOSZLAI'YE 'SUS' İŞARETİ

Müsabakanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda Szoboszlai, Arda Güler'e sert bir tepki gösterdi ve fiziksel temasta bulundu. Arda ise bu harekete karşılık olarak rakibine eliyle 'sus' işareti yaparak "Çeneni kapat." dedi.

GERGİNLİK SAHA DIŞINA ÇIKTI

Szoboszlai, karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına "1088" yorumunu bıraktı. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 1088 dakika süre almış ve forma bulma sıkıntıları yaşamıştı.

ARDA GÜLER'DEN YENİ PAYLAŞIM

Instagram hikâyesinden paylaşım yapan milli yıldız, "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?" diye sordu.