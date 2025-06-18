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 | Faruk Arvas

Arda Güler’e güven mesajı Xabi Alonso’dan! “Güvenim tam bu sezon daha fazla süre alacak”

Real Madrid’de teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, merakla beklenen Arda Güler kararıyla ilgili net konuştu. İspanyol teknik adam, genç yıldızın bu sezon takımda daha fazla süre alacağını açıkladı.

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Arda Güler’e güven mesajı Xabi Alonso’dan! “Güvenim tam bu sezon daha fazla süre alacak”
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 09:47

Carlo Ancelotti’nin vedasının ardından Real Madrid’de yeni dönemi başlatan kulüp efsanesi Xabi Alonso, teknik direktörlük kariyerindeki ilk büyük sınavını FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda verecek. Eflatun-beyazlılar, turnuvadaki ilk maçına bu akşam saat 22.00’de Al Hilal karşısında çıkacak.

Arda Güler’e güven mesajı Xabi Alonso’dan! “Güvenim tam bu sezon daha fazla süre alacak”

ARDA GÜLER'E GÜVENİM TAM

Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Alonso, Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Güler'in durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuya güveninin tam olduğunu vurgulayan genç teknik adam, “Arda Güler ve Endrick bu sezon daha fazla forma şansı bulacak” dedi.

Arda Güler’e güven mesajı Xabi Alonso’dan! “Güvenim tam bu sezon daha fazla süre alacak”

ARDA GÜLER BU SEZON DAHA FAZLA SÜRE ALACAK

Adaptasyon sürecinin önemine de değinen Alonso, “Real Madrid gibi büyük bir kulüpte uyum süreci doğal bir parça. Arda ve Endrick, bu sezon kendilerini daha fazla gösterecek. Takımdaki diğer oyuncular da onların gelişimine destek oluyor. Aynı şekilde Castilla’dan gelen gençler de takıma katkı veriyor” ifadelerini kullandı.

Arda Güler’e güven mesajı Xabi Alonso’dan! “Güvenim tam bu sezon daha fazla süre alacak”

Xabi Alonso’nun bu sözleri, Arda Güler'in yeni sezonda Real Madrid formasını daha fazla giyeceğinin sinyali olarak yorumlandı. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarla mücadele eden genç yetenek, bu yıl sahada daha fazla sorumluluk almaya hazırlanıyor.

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