Arda Güler'e Real Madrid'de büyük onur! Milli oyuncu, ayın futbolcusu seçildi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Milli futbolcu, Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi. Real Madrid'in Instagram hesabından yapılan açıklamada, ayın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edildi.

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti.